James Franco califica de 'salaces' y 'falsas' denuncias por acoso sexual

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El actor James Franco calificó de “salaces” y “falsas” las acusaciones de acoso sexual en su contra que fueron interpuestas por dos estudiantes de su academia Playhouse West Studio 4.

Según documentos judiciales obtenidos por la revista People y dados a conocer el 1 de marzo del 2020, el actor de 42 años respondió a las acusaciones y afirmó que están “hambrientas de atención".



A través de su abogado, Franco ha presentado una objeción legal por escrito, criticando y descalificando a sus denunciantes. “Esta demanda es una parodia de la justicia y la culminación de una campaña sin mérito que ha empañado injustamente la reputación duramente ganada de un hombre decente”, declaró a la revista.



En octubre del 2019, Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, antiguas estudiantes de actuación del actor, afirmaron que él las presionó para que se desnudaran para audiciones en la escuela de teatro que confundó.



Según menciona el sitio Infobae, las supuestas victimas también alegaron ante la justicia que Franco y otros maestros e instructores participaron en “conductas inapropiadas y sexualmente cargadas” hacia las estudiantes, y crearon “un ambiente de acoso y explotación sexual”.



En 2018, los rumores sobre el comportamiento de la estrella de Hollywood habían comenzado en las redes sociales poco antes de la entrega de los Globos de Oro, una gala marcada por las protestas contra el acoso sexual a las mujeres en la industria.



Los artistas desfilaron de negro en la alfombra roja como denuncia y muchos de ellos llevaban pines con la frase 'Times Up' (Se acabó el tiempo). Durante la ceremonia, varias actrices cargaron en Twitter contra la hipocresía de Franco por llevar una de esas insignias, ya que aseguraron que fue responsable de episodios de acoso sexual en el pasado.



"Bonito pin, James Franco. Te acuerdas de la vez en la que me bajaste la cabeza hacia tu pene al descubierto en un coche? O de la otra vez en la que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años después de que ya te hubieran pillado haciendo lo mismo a otra chica diferente de 17 años?", dijo la actriz Violet Paley.



Finalmente, fueron cinco mujeres, cuatro de ellas alumnas de Franco, quienes acusaron al actor en las páginas del periódico Los Angeles Times de explotación sexual y comportamiento sexual indebido.



El relato de Sarah Tither-Kaplan fue especialmente llamativo. Según su testimonio, se le pidió que, durante el rodaje de 'The Long Home', apareciera en una "escena extra" donde se celebraba una orgía y en la que Franco simulaba practicar sexo oral a las mujeres. Sin embargo, según Kaplan, Franco quitó las protecciones de plástico.



En ese entonces, Franco, que ganó el premio al mejor actor de comedia por 'The Disaster Artist' en los Globos de Oro, apareció en el programa nocturno 'The Late Show' y afirmó que las acusaciones contra él no eran "precisas".​



"Las cosas que he oído que están en Twitter no son precisas, pero apoyo completamente que la gente salga y sea capaz de tener una voz porque no tuvieron una voz durante mucho tiempo. Así que no quiero detenerles de ninguna manera. Es una cosa buena y lo apoyo", dijo Franco en una entrevista con Stephen Colbert.