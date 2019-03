El humorista James Corden presentará de nuevo la gala de los premios Tony

LEA TAMBIÉN

El actor y humorista británico James Corden presentará por segunda vez la gala de los premios Tony, según anunció este martes 19 de marzo del 2019, la organización de los grandes galardones de Broadway, que celebran este año su 73 edición.

Las nominaciones se harán públicas en el Lincoln Center de Nueva York el próximo 30 de abril y la entrega de premios será el 9 de junio del 2019, en el icónico Radio City Music Hall de la ciudad, desde donde se retransmitirá el evento en directo por el canal CBS.



Corden, que en 2012 ganó el Tony al mejor papel protagonista por su actuación en la obra 'One Man, Two Guvnors', debutó como maestro de ceremonias en 2016 en esta misma gala, cuyo programa televisado le valió un premio Emmy.



El humorista es muy popular en Estados Unidos, donde presenta desde 2015 el programa The Late Late Show, que incluye los segmentos de vídeo conocidos como Carpool Karaoke, en los que invita a figuras destacadas del entretenimiento a cantar en su auto.



Corden, que presentó los premios Grammy de música en 2017 y 2018, se mostró encantado de volver a conducir la entrega de los Tony y, citado en un comunicado, aseguró que lleva a la comunidad de Broadway "cerca del corazón".

Los organizadores destacaron que Corden "no solo es un talento querido, también es un veterano del escenario y tiene una verdadera pasión por Broadway", por lo que en la ceremonia "puede pasar cualquier cosa, y probablemente pasará".



Entre las aspirantes de este año, previa nominación oficial y a falta de un par de reuniones del comité que decide cuáles cumplen los requisitos, están obras como 'The Lifespan of a Fact', 'The Cher Show' o 'Pretty Woman: The Musical, que han marcado la última temporada teatral.



El año pasado, el musical independiente 'The Bands Visit' arrasó llevándose 10 de las 11 estatuillas a las que aspiraba frente a otros más comerciales, entre ellos 'SpongeBob SquarePants', basado en la cinta de este personaje, que ganó un premio.



Esa obra ganadora, aclamadísima por la crítica y discreta en taquilla, narraba la historia de una banda de músicos egipcios que aterriza por error en Israel y también estaba basada en un filme.