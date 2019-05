James Cameron felicitó a ‘Avengers: Endgame’ por superar al clásico filme ‘Titanic’

LEA TAMBIÉN

‘Avengers: Endgame’, ya es parte de la historia del cine, considerando que se encuentra menos de un mes en cartelera.

La película de superhéroes estadounidense basada en el grupo los Vengadores de Marvel Comics, superó el record del filme de 'Titanic', tras haber obtenido USD 2 192 millones de recaudación.



Es justamente esta cifra la que la posiciona en la segunda película más taquillera del mundo.



El director, guionista, productor de cine, filántropo y explorador marino canadiense, James Cameron, director de Titanic, película dramática sobre Jack y Rose de 1997, usó su cuenta de Twitter para felicitar a todos los involucrados en la creación de ‘Avengers: Endgame’, de este modo publicó:



“Para Kevin y todos en Marvel.

Un iceberg hundió el verdadero Titanic. Le tomó a The Avengers hundir mi Titanic. Todos aquí en Lightstorm Entertainment saludan tu asombroso logro. Usted ha demostrado que la industria del cine no solo está viva, sino que también es más grande que nunca”.



En este tweet, se puede apreciar el logo de Avengerse, saliendo a flote del mar y levantando al Titanic. La publicación fue muy comentada por varias personas en Twitter. El usuario @GoSoundtracks sostuvo: "Me encanta esta tradición de ejecutivos de cine que escriben formalmente cartas de felicitación para nuevos titulares de discos", mientras que @MichaelPayneV afirmó: "Ambos son un gran logro en la industria del cine, por diferentes motivos".