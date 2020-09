Jaguar con quemaduras, una víctima más de los incendios forestales que azotan a Brasil

LEA TAMBIÉN

Un jaguar enjaulado, golpeado por un dardo tranquilizante, se eleva con un gruñido de dolor sobre sus patas quemadas y vendadas.

La hembra de piel manchada llamada Amanaci, es una de las innumerables víctimas de los peores incendios forestales jamás registrados en el Pantanal de Brasil, el humedal más grande del mundo, una joya de la biodiversidad que alberga la población de jaguares más importante del planeta.



Amanaci tuvo suerte. Fue rescatada por voluntarios y llevada a una granja en el estado de Goiás dirigida por una organización no gubernamental dedicada a proteger a los felinos salvajes en peligro de extinción.



Está siendo tratada con medicina de vanguardia: inyecciones de células madre para acelerar la recuperación del tejido quemado y la regeneración de tejido nuevo. "Esperamos verla caminar sobre sus cuatro patas pronto, con su calidad de vida recuperada", dijo la veterinaria Patricia Malard.



Las células madre se extrajeron de Amanaci hace dos semanas y se cultivaron en un laboratorio antes de la primera inyección el sábado. Mientras estaba fuera de la jaula, le cambiaron los vendajes.

Un equipo veterinario cura las heridas de Amanaci, una de las sobrevivientes del incendio forestal que vulnera a Brasil. Foto: REUTERS

"Me enoja y entristece ver cómo están sufriendo estos animales", dijo en una entrevista Cristina Gianni, fundadora del refugio del Instituto NEX, para la No Extinción, donde se cuidan a 23 jaguares. "Imagínenos en su lugar. Sería como pisar descalzo sobre brasas", agregó.



Gianni dijo que nunca había visto tanta muerte y dolor como el causado a la vida silvestre por los incendios en el Pantanal este año, y acusó a las autoridades brasileñas de no hacer lo suficiente para prevenirlos.



El Pantanal abarca más de 150 000 kilómetros cuadrados en Brasil y también se extiende a Bolivia y Paraguay. Los incendios son los peores desde que existen registros en 1998. Las llamas amenazan la vida silvestre de la región, donde conviven tapires, pumas, carpinchos y jaguares.



Los jaguares solían encontrarse desde el suroeste de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, pero hoy su rango se ha reducido. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por su sigla en inglés) dice que Brasil puede tener alrededor de la mitad de los 170 000 jaguares salvajes que quedan.