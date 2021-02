Mick Jagger narra película homenaje por los 150 años del Royal Albert Hall de Londres

El Royal Albert Hall de Gran Bretaña inauguró el martes 23 de febrero de 2021 las celebraciones por su 150 aniversario, lanzando un breve video narrado por el roquero Mick Jagger y rindiendo tributo a las presentaciones en vivo.

'Your Room Will Be Ready' mezcla imágenes de archivo de espectáculos del Royal Albert Hall y eventos políticos y deportivos con tomas del teatro londinense vacío, ya que ha sido cerrado durante la pandemia del covid-19.



Jagger, quien actuó con los Rolling Stones cuatro veces en el Royal Albert Hall en la década de 1960, lee el poema de W.H. Auden 'For Friends Only' en el video de 90 segundos.



"Tengo algunos recuerdos maravillosos de actuar allí con los Stones en la década de 1960, cuando una o dos veces se volvió un poco salvaje, con fans entusiastas sumándose en el escenario y casi provocando un final abrupto del show, pero seguimos adelante y lo pasamos genial", recordó Jagger en un comunicado.



La película presenta clips de artistas como Jimi Hendrix, Diana Ross, Luciano Pavarotti, Adele y Stormzy, así como imágenes históricas del primer ministro británico en tiempos de guerra Winston Churchill y del físico alemán Albert Einstein hablado en su sala.



"(La película es) no solo una celebración de las actuaciones del glorioso pasado del Hall, sino también la sensación de anticipación de algunas de las cosas que esperar cuando podamos estar juntos de nuevo", sostuvo Tom Harper, quien dirigió el filme.



El Royal Albert Hall, una organización benéfica registrada, dijo que había cerrado por última vez el año pasado desde la Segunda Guerra Mundial, que debió cancelar 330 shows y perdió 34 millones de libras (48 millones de dólares) en ingresos.



El centro celebrará su cumpleaños el 29 de marzo con eventos planeados para toda la próxima semana, que incluyen trabajos de artistas británicos y presentaciones musicales.



La sala, que lleva el nombre del esposo de la reina Victoria, el príncipe Alberto, se inauguró en 1871, 10 años después de su muerte a los 42 años.