Jackie Chan responde a sus seguidores sobre supuesto contagio con coronavirus

El actor Jackie Chan utilizó su cuenta de Instagram para desmentir rumores sobre su estado de salud relacionados con el nuevo coronavirus que se ha extendido a 76 países y territorios y que ha dejado, hasta este 3 de marzo del 2020, 90 914 contagiados y un total de 3 116 personas fallecidas.



El pasado 27 de febrero, el actor escribió: "Gracias por la preocupación de todos! Estoy sano y salvo, y muy sano. No te preocupes, no estoy en cuarentena. ¡Espero que todos se mantengan seguros y saludables también!".



La publicación del actor nacido en Hong Kong alcanzó, hasta este 3 de marzo, más de 790 000 me gusta y más de 12 000 comentarios.

En redes sociales y en medios principalmente de Asia, se aseguraba que Chan se había contagiado de la enfermedad, y que incluso estaba en cuarentena, en una fiesta en la que estaban varios elementos de la policía de Hong Kong, que fueron puestos en aislamiento por el covid-19.



Sin embargo, el sitio Today Online dijo que el actor, famoso por protagonizar cintas de artes marciales, ni siquiera estaba en esta fiesta y se encontraba en otro evento.



Según el medio, había una doble intención en la divulgación de la información falsa: intentar mostrar que Chan, Eric Tsang, Alam Tam y otros actores reconocidos de Hong Kong, favorecían a la policía en las protestas que se desataron en la isla en los últimos meses.



Lo cierto es que la celebración de los oficiales, señala el medio, se llevó a cabo en un restaurante de mariscos en Western District, a una media hora del Yau Yat Chuen Garden City Club en Kowloon, donde se encontraban Jackie Chan y sus amigos.