Así descubrió Jack Nicholson que su hermana era realmente su madre

El documental 'Dr. Jack y Sr. Nicholson' permite a los seguidores del actor Jack Nicholson conocer más detalles sobre la vida del intérprete. Su lanzamiento volvió a sacar a la luz un dato poco conocido sobre su familia. Y es que la mujer que él pensó hasta pasados los 30 años que era su hermana mayor June era realmente su madre.

Nicholson hizo el descubrimiento en el año 1974. Según informa el diario El País de España, cuando estaba por lanzarse el filme 'Chinatown' en el que interpretó a J.J. Gittes, un periodista de Time Magazine lo llamó para consultarle sobre este rumor que circulaba entre allegados y vecinos de Nicholson.



"June tenía 17 años cuando se quedó embarazada. Estaba soltera y no sabía con certeza quién podría ser el padre de la criatura. Cuando el pequeño Jack nació, los padres de June decidieron educarlo como si fuese suyo y no decirle quién era su verdadera madre", informa el medio español.



Fue por medio de la llamada telefónica que Jack Nicholson se enteró de la verdad sobre su familia. El medio asegura que su primera reacción fue de negación. "Entonces, los que creía que eran sus padres y su hermana mayor ya habían fallecido, solo su otra 'hermana', su tía Lorraine, pudo confirmar las afirmaciones del periodista".



Años después, el actor declaró que no describiría como "traumático" lo que vivió, sino como algo "dramático". Añadió que "cuando descubrí quién era mi madre ya era maduro psicológicamente. De hecho me aclaró muchas cosas. Si sentí algo fue, sobre todo, agradecimiento". Estas palabras se recogen en 'Dr. Jack y Sr. Nicholson'.

Jack Nicholson nació en el año 1937 en Nueva Jersey. A sus 82 años suma decenas de actuaciones de las que se destacan filmes como 'The Shining', pero también se ha desempeñado como actor, productor, director y guionista.