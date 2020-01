Izquieta Pérez, a cargo de la vigilancia ante coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Epidemióloga ecuatoriana recordó, desde Estados Unidos, que el virus puede llegar. Recomendó medidas de higiene.

En el país se cuenta con equipamiento y tecnología para el diseño e implementación de metodologías moleculares para la identificación oportuna del coronavirus. Eso se manifestó hoy, desde el Centro de Referencia Nacional de Influenza y otros virus respiratorios del Instituto de Investigación de Salud Pública Leopoldo Izquieta Pérez.



A través de un comunicado, también se indicó que este centro es reconocido en el mundo por la comunidad científica. Y que forma parte de la Red Global de Vigilancia de influenza de la OMS/OPS, desde el 2006.



Hasta el mediodía de hoy se habían detectado 1 300 casos, 41 mortales de coronavirus, en China, país en donde surgió la epidemia. La tasa de mortalidad era de menos del 5%, según el profesor francés Yazdan Yazdanpanah, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , que atendió a pacientes en Francia.



La epidemia de neumonía viral “se está acelerando y coloca a China en una situación grave”, admitió, el presidente Xi Jinping. “Mientras tengamos confianza, trabajemos juntos, haya prevención científica y curas, y políticas concretas, podremos ganar la batalla”.



Desde Estados Unidos, la PhD en Salud Pública, Josefina Coloma, comentó que una vez que los virus empiezan a circular es difícil controlarlos. No descartó que el virus pueda llegar al país.



Sin embargo, la especialista ecuatoriana dijo que hay países con mayores probabilidades de que llegue el coronavirus. Por ejemplo, los que tienen vuelos directos con el epicentro (Wujan).



Los epidemiólogos del mundo -apuntó Coloma- siempre nos preparábamos para este, el peor escenario, que incluso se ha contado en películas como Contagio y Pandemia.



“Sabíamos que un problema respiratorio se podía originar en China, que sería zoonótico. Hay tanto movimiento humano en el planeta que no se puede evitar. Pasó en el 2019 con el rebrote de sarampión. No hay que entrar en pánico”.



Coloma pidió aprovechar esta coyuntura para impulsar buenas prácticas de higiene, la ‘etiqueta respiratoria’: usar mascarilla para no contagiar ni gripes, lavarse las manos, etc.



El viernes 24 de enero del 2019, en el ECU-911 en Quito, se reunieron varios entes de Gobierno, para articular acciones con voceros del Ministerio de Salud.