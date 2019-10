Itatí Cantoral revela que fue víctima de acoso durante la filmación de una telenovela

LEA TAMBIÉN

La actriz mexicana Itatí Cantoral reveló que fue víctima de acoso durante la grabación de una novela. La intérprete de ‘Hasta que el dinero nos separe’ le contó a la prensa que tuvo que abandonar ese trabajo en el que ya tenía un contrato firmado.

Cantoral se sinceró con la prensa el pasado 9 de octubre de 2019 durante la presentación de su nueva obra de teatro llamada ‘Testosterona’, recoge el periódico El Universal. Cuando le preguntaron si debió dejar algún trabajo a causa de un hombre. La actriz, que tiene cerca de 30 años en el mundo de la actuación, dijo que sí abandonó una telenovela cuando se encontraba en plenas grabaciones y era acosada por un hombre.



“Llegó un momento en el que dije si este hombre me sigue faltando al respeto enfrente de todos mis compañeros me voy, porque pedía que me desnudara”, señalo la actriz. Ella además contó que le solicitaron que guarde silencio sobre lo ocurrido y por ello no reveló nombres ni mayores detalles.



Cantoral recordada por ser la villana en ‘María la del barrio’ también admitió que “la vida me ha enseñado a poner mis límites y eso puede causarle a la gente incomodidad pero, si quieres sobrevivir como profesional en este mundo, tienes que tener la fuerza para hacerlo. Eso no quiere decir que odie a los hombres”.

En la obra de teatro, ‘Testosterona’, Itatí Cantoral dará vida a una joven editora de un diario que se encuentra en desventaja frente a sus compañeros por ser mujer. La obra intenta concientizar sobre la equidad de género, menciona El Universal.