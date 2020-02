Italia intenta evitar caída del turismo ante expansión del coronavirus

LEA TAMBIÉN

Los ministros de Exteriores y de Sanidad italianos acudieron este jueves 27 de febrero del 2020 a la sede de la prensa extranjera para enviar un mensaje de tranquilidad ante la expansión del coronavirus y asegurar que Italia es un país seguro y que sólo un 0,05 % del territorio ha sido considerado foco de contagio.

El ministro de Exteriores, Luigi di Maio, dijo que es necesario contar cuál es "la real condición de Italia" y para ello distribuyeron un mapa de Italia en el que se explica que los territorios aislados y considerados foco del brote de coronavirus representan el 0,5 % de Lombardía y el 0,2 % de Véneto y un total del 0,05 % del territorio nacional.

Explicó que no puede ocurrir que se desaconsejen viajes a Italia o a Lombardia por parte de los Gobiernos o se suspendan vuelos - como ha hecho la compañía British Airways. - "solo porque Italia ha decidido comportarse de manera transparente".



Pidió la colaboración de la prensa extranjera para difundir sólo los datos que da la Protección civil ya que hay muchas noticias falsas y citó el caso de la región de Piamonte donde hay sólo un caso, que proviene del foco, "pero hay países que desaconsejan visitar esta zona".



Criticó que se haya pasado a una "infodemia" que esta "golpeando a los flujos turísticos".



La asociación del sector turístico Assoturismo Confesercenti explicó en una nota que "el pánico por coronavirus está causando una crisis sin precedentes para el turismo italiano. En menos de una semana después de que sonó la alarma, los hoteles, b&b y agencias de viajes ya han visto desaparecer 200 millones de euros de reservas para el mes de marzo".



"Debemos trabajar urgentemente para lograr una normalización: si esto continúa, el sector, que representa aproximadamente el 13% del PIB italiano, corre el riesgo de hundirse. Es el momento más negro que hemos pasado, ni siquiera el 11 de septiembre había afectado tanto", añadieron.



"Se han hecho 10 000 pruebas y no se puede ser culpable de ser un país que ha hecho controles", agregó Di Maio.



Por ello, el titular de Exteriores anticipó que se enviarán boletines a todas las embajadas para facilitar la información contrastada.



Por su parte, el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, subrayó la noticia positiva de la curación de los tres primeros casos registrados hace un mes en Roma, una pareja de turistas chinos y un investigador evacuado de Wuhan. Para Speranza esto demuestra "la solidez del sistema medico italiano".



Giuseppe Ippolito director científico del Instituto nacional para las enfermedades infecciosas Lazzaro Spallanzani, donde se están analizando la mayoría de las pruebas, confirmó la decisión del Gobierno de empezar a realizar controles sólo a aquellos que presentan síntomas.



El miembro de la Organización Mundial para la Salud y que está colaborando con el Gobierno italiano, Walter Ricciardi, explicó en una entrevista publicada por los diarios italianos que no ha sido correcto realizar pruebas a las personas sin síntomas porque crea "confusión y alarma".

Y que de los más de 400 casos positivos que se han comunicado en Italia, los casos verificados realmente y confirmados por el Instituto Superior de Sanidad "son alrededor de 190" ya que del resto aún no hay una confirmación pues es necesario un tiempo de espera para repetir la prueba.