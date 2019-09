'It Chapter Two' domina la taquilla estadounidense con USD 91 millones 

LEA TAMBIÉN

'It Chapter Two' voló por todo lo alto en la taquilla estadounidense en su fin de semana de estreno al recaudar 91 millones de dólares, lo que supone el segundo arranque más exitoso para una película de terror en la historia del país, tan solo por detrás de su predecesora 'It'.

A pesar de dominar con soltura en los cines y de ser uno de los estrenos más exitosos del verano, la segunda parte de la adaptación a la gran pantalla de la novela de Stephen King no pudo superar la primera entrega, que sumó USD 123 millones en su primer fin de semana y se coronó como el mejor lanzamiento histórico para una película de horror.



Además, 'It Chapter Two' aterrizó de forma simultánea en otros mercados internacionales, en los que recaudó otros USD 94 millones, por lo que su colecta global alcanzó los USD 185 millones.



La primera 'It' consiguió 700 millones de dólares en todo el mundo durante la semanas en que estuvo en cartelera en 2017, con lo que batió el récord a la película de terror más exitosa.



Aún falta que la nueva 'It Chapter Two' se estrene en mercados como el de Francia, esta semana; y Japón, a partir de noviembre. El segundo capítulo de 'It' prometía ser una "experiencia más intensa" que el filme de 2017, tal y como aseguró en una entrevista con Efe su director, Andy Muschietti.



Por su parte, la acción de 'Angel Has Fallen' quedó en segundo lugar con USD 6 millones recaudados, más de USD 80 millones de diferencia respecto a la cinta de terror.



La película protagonizada por Gerard Butler y Morgan Freeman ha logrado reunir USD 53 millones durante sus tres semanas en los cines de EE.UU.



Mientras, la comedia 'Good Boys' quedó tercera con USD 5 millones, que se añaden a sus USD 60 millones ingresados en cuatro semanas. Finalmente, 'The Lion King' continúa arrasando en los cines con otros USD 4 millones recaudados en su octava semana, tras haberse coronado como la cinta animada más taquillera de la historia.

La nueva versión del clásico de Disney acumula ya USD 529 millones obtenidos en EE.UU. y más de USD 1 000 en el mercado global.