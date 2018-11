Ismael Serrano: Recorrer Latinoamérica es lo mejor que me ha dado la música

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Para el cantautor español Ismael Serrano poder viajar por Latinoamérica ha sido una de las mejores cosas que le ha brindado la música, ya que gran parte de sus referencias "están aquí y el vínculo se ha ido fortaleciendo".

El artista (Madrid, 1974), que se presentará en cinco ciudades mexicanas, entre ellas la capital el 15 de noviembre en el Teatro Metropólitan, siente un fuerte nexo con Latinoamérica, puesto que descubrió la poesía a través de escritores como Mario Benedetti o Pablo Neruda.



"Me siento muy ligado en términos generales", dijo en una entrevista a Efe en Ciudad de México. Tras 20 años en los escenarios, Serrano se siente agradecido por haber podido vivir de la música. "Cuando escucho mis primeros temas pienso en el vértigo que produce ver todo lo que ha pasado. Quién me iba a decir que iba a seguir con la guitarra 20 años después?", manifestó el artista madrileño.



Serrano, autor del himno de la década de los 90 "Papá cuéntame otra vez", representa a una generación que creció escuchando a Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez o Mercedes Sosa, y durante su carrera musical ha compartido escenario con ellos e incluso ha podido escuchar algunas de sus canciones en la voz de los que fueron y aún son sus grandes inspiraciones.



Además de "haber escrito la banda sonora" de su vida, consideró que esos músicos son todo un ejemplo de coherencia en cuanto a sus carreras musicales, pues son personas comprometidas con la realidad y que han creado un repertorio con sentido.



Su último disco, 'Todavía', recoge temas interpretados únicamente con su guitarra y su voz en directo, en comparación con el anterior, "Hoy es siempre", en el que estaba acompañado de una gran banda.



Para él los trabajos como 'Todavía' son más complejos porque el artista está más expuesto, mientras que, según explicó, cuando hay más músicos es más sencillo "una vez le das sentido a la producción".



Aun así, aclaró que el objetivo de su último disco era precisamente exponerse y "poner en claro lo aprendido, como una forma de medirme a mí mismo". Para la presentación de su nuevo material, el propio artista preparó un texto en que afirma que "escribir canciones es una suerte de diálogo con uno mismo".



"Y, a veces, de madrugada, me sorprendo conversando guitarra en mano y entonces el futuro se aplaza y, aunque las cosas no tienen el carácter definitivo que tenían cuando éramos más jóvenes, hay algo de urgencia en las declaraciones de amor y algo implacable en el aullido que sale de mi garganta", añade.



Tras considerarse "un tipo con suerte", confiesa que "la precariedad en este trabajo (la música) coloca una espada de Damocles sobre nuestras cabezas, a la que miramos inseguros cada que vez que sacamos un nuevo disco".



En cuanto al panorama de la música de autor en España consideró en la entrevista que "siempre va a haber espacio" a pesar de que este género compita de forma desigual con otros que son de consumo inmediato, e "incluso de usar y tirar".



Serrano mencionó el importante papel que está jugando la artista albaceteña Rozalén, ya que ella "consigue convocar a un público joven que se siente identificado".



"Está comprometida con la realidad y es un caso paradigmático", consideró. Para terminar, contó que le gustaría poder revivir a Víctor Jara para actuar juntos, aunque se conformaría con "tomar un café con él".



Jara, dijo, "es un ejemplo de compromiso más allá de las poses; una persona que creía en la canción popular y que sentía amor por el folclore y por la gente", puntualizó.