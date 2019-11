Irma Silva, la abuelita mexicana que puede hacerse con un Latin Grammy

LEA TAMBIÉN

La abuelita mexicana Irma Silva cumplió un sueño cuando, por su cumpleaños 80 en 2018, sus nietos decidieron que después de tantos años siendo una apasionada del canto se merecía que le grabaran un disco, un proyecto que empezó como algo familiar pero que ahora puede recibir un Latin Grammy.

Desde General Terán, en el nororiental estado de Nuevo León, la banda Buyuchek e Irma Silva han viajado hasta Las Vegas, Estados Unidos para recibir el veredicto de la nominación a Mejor álbum de música norteña.



"Me siento muy feliz y muy contenta de haber logrado esto, y mis nietos están muy contentos también. Jorge, mi nieto, es el que me trae aunque yo le digo que ya no es tiempo, que ya estoy grande", expresó este miércoles 13 de noviembre del 2019 la abuela en una entrevista.

Tanto ella como el resto de la banda se sienten satisfechos con sus logros hasta el momento y lo más probable es que sigan adelante con el proyecto a pesar de que Jorge Loayzat, el nieto, pensó en un primer momento en grabar el disco 'Las canciones de la abuela' como algo familiar.



"El disco fue un regalo para ella por sus 80 años. Incluye esfuerzos y sacrificios de muchas personas, todo el mundo puso un granito de arena. Nace de manera noble con el único objetivo hacer feliz a la abuela", explicó Loayzat.



Sin embargo, cuando les comentó la idea a sus compañeros de Buyuchek, estos le dijeron que no solo debería compartirlo con la familia, por lo que decidieron hacerlo formal y finalmente firmaron con Universal Music.

Ahora la banda Buyuchek, que tuvo que interrumpir la grabación de su último disco para trabajar con la abuelita, tiene la mente puesta en hacer más música con Irma Silva.



Además, artistas contemporáneos de gran recorrido como Ramiro Cabazos y Poncho Villagómez han buscado a la abuelita para grabar canciones con ella, lo que ella jamás había llegado a imaginar que sucedería.



Para Buyuchek, lo más importante de este proyecto y los comentarios que más reciben es que muchos mexicanos se han identificado con la historia y recuerdan como sus tíos, abuelos o padres cantaban con los amigos y familia y, por unas cosas y por otras, nunca pudieron llegar a triunfar.



"El factor común en todos los comentarios que nos ponen en YouTube es que recordaron a un tío o papá. Es la parte más genial y mágica del proyecto, la música en familia", detalló Miguel Cienfuegos, acordeonista de la banda.

Irma Silva y Buyuchek compiten en su categoría con Bronco, Intocable, Calibre 50 y La Maquinaria Norteña.