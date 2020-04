Irlanda recomienda el 'sexting' y la masturbación para evitar contagios

LEA TAMBIÉN

El servicio salud sexual de la República de Irlanda publicó una guía de actuación ante la epidemia de covid-19 en la que recomienda el 'sexting' (intercambio de textos o fotografías explícitas por internet) y la masturbación para evitar contagios, siempre que se laven las manos antes y después.



"Solo se debe ser sexualmente activo con alguien con quien se convive y que no tenga el virus ni haya desarrollado síntomas", subraya el texto divulgado por HSE Sexual Wellbeing.



A pesar de que la recomendación es no mantener relaciones sexuales ni besar a nadie externo al domicilio, "si se hace, es importante limitarlo a tan pocos compañeros como sea posible", recalca el organismo.



La guía urge a los irlandeses a utilizar citas virtuales, 'sexting' y salas de chat para relacionarse, al tiempo que recomienda "desinfectar los teclados y pantallas táctiles cuando son compartidas por otros".



Respecto a la masturbación, asegura que "no expandirá el coronavirus, especialmente si se lavan las manos y cualquier juguete sexual con agua y jabón durante al menos veinte segundos, antes y después".

En la República de Irlanda se confirmaron hasta ahora 3 447 casos de covid-19 y se han registrado 85 muertes.