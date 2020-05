Irlanda busca consuelo en la poesía en tiempos del coronavirus

LEA TAMBIÉN

Los irlandeses se han volcado en su tradición literaria para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus y han encontrado en la poesía palabras de esperanza para consolarse del dolor y las dificultades del confinamiento.

“La poesía está imbuida en la sociedad irlandesa muy, muy fuertemente, y recurrimos a ella en este tipo de momentos”, explica a la AFP la poetisa Catherine Ann Cullen.



El número de muertos por el covid-19 en la República de Irlanda -1.571 según las últimas cifras oficiales- es relativamente bajo, pero el país no ha superar aún la crisis y el desconfinamiento llevará varios meses, hasta el 10 de agosto, según el plan del gobierno.



Mantras de crisis



En las primeras semanas del confinamiento, el país se hizo eco de las palabras del poeta Seamus Heaney, premio Nobel de Literatura 1995, que prometían una recompensa tras el esfuerzo: “If we winter this one out, we can summer anywhere”, algo así como “si resistimos a un invierno a la intemperie, podremos pasar el verano donde sea”.



El mensaje apareció escrito en pancartas caseras, pintado en los muros de Dublín y repetido en las redes sociales.



La frase de Heaney, pronunciada en 1972 durante una entrevista, se referían al conflicto en Irlanda del Norte entre defensores y detractores del dominio británico, que duró tres décadas y dejó más de 3 500 muertos.

“Es como una meditación, un pequeño mantra”, dice Cullen, poetisa residente de Poetry Ireland, una organización que promueve la poesía en la isla. “Nos dan esperanza”, afirma.



Al mes de empezar el confinamiento, murió la poeta Eavan Boland y esto volvió a poner de actualidad su obra, en la que recuerda la difícil historia del país y ofrece esperanzas para el presente.



Su poema “This Moment”, escrito en 1994, circuló en las redes sociales como homenaje y dio un poco de consuelo a quienes se sentían aislados, con su descripción de un barrio crepuscular donde “ las cosas se preparan para ocurrir sin ser vistas ” .