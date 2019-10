El modelo de iPhone de Apple que quedará obsoleto a partir de 3 de noviembre del 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La compañía Apple se ha caracterizado por poner en el mercado nuevos modelos de teléfonos celulares y con ellos un nuevo sistema operativo para el funcionamiento de los dispositivos. Así por ejemplo, en septiembre de este 2019 la versión más reciente del sistema fue iOs 13.

A pesar de ello, no todas las personas se adaptan a las nuevas tendencias. Es por esa razón que la empresa ha comenzado a enviar alertas a sus usuarios para que actualicen sus equipos.



Esto debido a que a partir del 3 de noviembre del 2019 los equipos que no se actualicen a la versión 10.3.4 no podrán navegar, explorar la App Store, enviar correos electrónicos o realizar otras tareas que dependen de la geolocalización.



“El iPhone 5 requerirá una actualización del (sistema operativo) iOS para conservar la función de ubicación precisa del GPS y continuar usando herramientas que se basan en la fecha y hora exacta, incluyendo iCloud o Safari, entre muchas otras”, explicó la compañía de Cupertino, California.



Este problema se debe a que el reinicio del tiempo que se aplicó al GPS comenzó a afectar la funcionalidad de varios productos tecnológicos desde abril de este año. Dicho reinicio es un proceso que ocurre aproximadamente cada 20 años.



Asimismo, Apple informó que existe la posibilidad de que las personas que poseen un iPhone 4S o un iPad anterior a la cuarta generación se vean afectadas por el mismo problema.

La compañía acotó que en la lista de dispositivos no se contempla a los iPod Touch y aquellos modelos de iPad que solamente funcionan con WiFi y no con SIM.