El invierno afecta a la piel de las mascotas de la casa

Las molestias en la piel y las enfermedades respiratorias son más comunes en las mascotas durante el invierno. En estos días fríos y lluviosos, los propietarios deben modificar algunos hábitos, como los paseos al aire libre y la hora del baño, para que los perros se mantengan saludables. Además, si planea un viaje a la montaña o a la nieve durante estas festividades, es importante que lleve todo lo necesario para que las bajas temperaturas no afecten a la mascota.

Verónica Pareja, dermatóloga y directora médica del Centro de Especialidades Veterinarias (Cevet), explica que la resequedad en la piel es uno de los principales problemas en el invierno. Para hidratarla, se recomienda optar por champús cosmetológicos hidratantes que tengan extractos de semillas como lavanda y girasol, al igual que avena o glicerina.



Aunque el sol no sea visible durante estos días nublados, los rayos pueden afectar sobre todo a los perros de pelaje blanco. Por eso se aconseja colocarles bloqueador solar, de mascotas o de niños.



En la tarde es común que la temperatura baje y que se presenten lluvias. Si los saca a pasear después del mediodía, puede que el césped o el suelo estén mojados y, si al regresar al hogar no seca adecuadamente las patas, surgirán problemas en esta zona.



Pareja dice que en esta época es común que se desarrollen infecciones secundarias como hongos. Por eso, no olvide secar entre los dedos para asegurarse de que estos no se queden húmedos. El abdomen y las axilas son otras zonas que deben estar bien secas.

Las orejas también son un área sensible. La especialista recuerda que solo se debe limpiar la parte externa de estas con ceruminolíticos, que están disponibles en el mercado, y secar con una gasa después de los paseos, si se mojan por la lluvia. No introduzca paños húmedos, hisopos o cualquier otro líquido en las orejas de las mascotas ya que pueden generarse molestias.



En el caso de los baños, debe hacerlos con la frecuencia indicada por el veterinario. En época de invierno es preferible que sean durante las mañanas y en días no tan fríos. Si la mascota tiene pelo largo, se aconseja cepillarla diariamente. Si es de pelo corto, puede hacerlo una vez por semana.



Los sacos o los ponchos de agua son algunas de las prendas que más utilizan los perros durante esta época. La lana o el poliéster son materiales recomendados para el invierno. Pareja explica que la ropa seca ayuda a evitar los hongos y las bacterias.



Deborah Torres, fundadora de Vamos Perros, recomienda que, si las mascotas van a estar expuestas a temperaturas muy bajas por un tiempo prolongado, deben usar botas y gafas que protejan sus patas y ojos de los rayos ultravioletas.



Por ejemplo, para ir de paseo a un sitio con nieve, es importante que lleven estas prendas. Si no las utilizan, las almohadillas podrían sufrir laceraciones y es probable que la visión se afecte o se reseque.



Antes de realizar un paseo, Torres aconseja evaluar el estado de salud de la mascota. Si estuvo enferma hace poco, es preferible esperar hasta que esté completamente recuperada para evitar problemas respiratorios o que desarrolle alguna enfermedad asociada a sus defensas bajas.



Durante los recorridos en la montaña, es común que el animal se moje. Torres dice que siempre se debe llevar una toalla para secarlo después de que realice la actividad física.



A lo largo de estos meses, es indispensable que los propietarios se mantengan al día con el calendario de vacunas.