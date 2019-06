Un grupo de investigadores publica teoría sobre la sonrisa de la Mona Lisa ¿podría ser falsa?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El famoso retrato de la Mona Lisa, del pintor renacentista Leonardo da Vinci, guarda un enigma que por más de 500 años no ha podido resolverse. Entre teoría y debate, un grupo de investigadores de Estados Unidos, Italia y Reino Unido llegó a la conclusión de que la sonrisa de Lisa Gherardini no sería verídica. Los científicos lo publicaron este jueves 6 de junio del 2019 en un largo texto en la revista Cortex.

Una de las características más notables del cuadro es la asimetría de la sonrisa de Mona Lisa. Esa propiedad fue el punto de partida de los investigadores. El equipo, liderado por Lucas Marsili, de la Universidad de Cincinnati (Estados Unidos), pidió a 42 personas que analicen cuál era la emoción que más se expresaba en dos imágenes quiméricas (reflejan un lado debido al efecto espejo) del lado inferior izquierdo y derecho del rostro de la Mona Lisa.



Según el estudio, el 92,8% de los participantes respondieron que la mitad izquierda de la sonrisa emanaba felicidad. Cuando se les preguntó sobre el lado derecho, ninguno dijo que era una expresión de alegría. 35 personas afirmaron que su expresión era neutral, cinco señalaron que era de disgusto y dos que parecía un rostro triste.

La sonrisa de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, fue creada en 1503 Foto: AFP

El siguiente paso para los expertos fue la recopilación de respuestas, los niveles de confianza y tiempos de reacción. Tras un análisis, concluyeron en que la felicidad solo se evidenció en el lado izquierdo.



“De acuerdo con algunas con teorías influyentes de la neuropsicología emocional, aquí interpretamos la sonrisa asimétrica de Mona Lisa como una sonrisa no genuina, lo que se piensa que ocurre cuando el sujeto miente", sostienen los investigadores, según reporta el portal español ABC.



En conclusión, los autores establecieron que, en realidad, la expresión de la mujer correspondería a una persona que está mintiendo. Ellos respaldan su teoría en la ausencia de activación muscular en la cara superior de Mona Lisa.



El estudio afirma que una sonrisa genuina causa que los músculos alrededor de los ojos se contraigan, un estado denominado ‘sonrisa de Duchene’.



"Una sonrisa que no contraiga refleja una emoción no genuina y se cree que ocurre cuando el sujeto miente", confirman los expertos.

Un detalle que no escapó de la investigación es que da Vinci era un gran observador de la fisonomía humana. Por eso, los investigadores especulan que el sí conocía el verdadero significado de la expresión. Aunque no están seguros, los autores dicen que el artista trató de enviar mensajes encriptados que no han sido revelados.