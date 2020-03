Investigadores crean prueba para covid-19 que no necesita laboratorio

LEA TAMBIÉN

Un equipo de investigadores de la Universidad de Miami (UM) con la española Sylvia Daunert al frente desarrolló una prueba para saber si una persona tiene coronavirus sin necesidad de que intervenga un laboratorio o un médico y en solo 30 minutos.

"Estamos acabando las pruebas que la FDA (Food and Drug Administration de EE.UU.) requiere para presentar una solicitud de aprobación", dijo Daunert desde el laboratorio donde trabaja "día y noche" un equipo de unas 30 a 40 personas.



La compañía biofarmacéutica Heat Biologics de Carolina del Norte colabora en este proyecto de la Escuela de Medicina Miller de UM, concretamente del laboratorio del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, que dirige Daunert, una barcelonesa que lleva 10 años trabajado en esta universidad.



Daunert dice que no espera que la nueva prueba para detectar el coronavirus esté en el mercado antes de dos meses, aunque esa tardanza no le preocupa porque "desgraciadamente" todavía se necesitará, asevera. "Esto va para largo", subraya sobre la expansión del nuevo virus.



La prueba que desarrollaron Daunert y su equipo se caracteriza por la facilidad y la rapidez en que se obtiene el resultado.



No es tan fácil como una prueba de embarazo, pero no se necesita que intervenga un laboratorio de análisis clínicos ni tampoco un médico.



Simplemente se toma una muestra de la faringe de la persona con un bastoncito que forma parte del kit, se le aplican unos reactivos que vienen en un tubito y se pasa por una tira de papel donde se puede ver el resultado al cabo de 30 minutos.



No está pensado para que lo haga la propia persona. La idea es que lo usen el personal de primeros auxilios, las farmacias, empleados comunitarios, enfermeros y agentes de aduanas. "Es mucho más barata que las otras pruebas ya existentes", subrayó Daunert.



De la producción comercial, una vez que la FDA dé su aprobación, se encargará Heat Biologics, que también está involucrada en un proyecto para desarrollar una vacuna para el coronavirus que realiza otro equipo de científicos de UM.



"Nuestro laboratorio tiene una gran experiencia en desarrollar test precisos y fáciles de usar para enfermedades contagiosas como HPV (papiloma humano) y zika", dice Daunert en el comunicado en el que UM dio a conocer el proyecto.



A diferencia de las pruebas IgG e IgM que detectan anticuerpos, los cuales "pueden tardar semanas en aparecer", esta prueba utiliza técnicas de reconocimiento molecular y amplificación del objetivo viral, según los investigadores Sapna Deo y Jean-Marc Zingg, que también colaboran en el proyecto.

Eso, agregaron, puede permitir una detección más temprana, en un plazo de exposición al virus de dos días, lo que significa una información importante para "ayudar a frenar la expansión de la enfermedad".