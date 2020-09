Investigadores hallan a una foca bebé albina en Rusia; el animal es 'discriminado' en su comunidad

LEA TAMBIÉN

Un cachorro foca de un mes fue hallado por investigadores en Siberia, Rusia. El especimen es albino. Tiene una rara variación genética que hace que su pelo sea amarillo y sus ojos, de color azul.

La foca bebé fue hallada por el biólogo especializado en mamíferos marinos Vladimir Burkanov, según informa el Siberian Times. Los investigadores monitorean de cerca al especimen, pues temen que no sobreviva.



"Este cachorro parece bien alimenado y es muy activo, así que es claro que su madre le ha dado suficiente leche. Otras focas no le prestan mayor atención, lo cual es algo preocupante. Así que hay algo que no anda bien. Sin embargo, no está siendo perseguida o mordida" por los otros miembros de la manada, asegura el biólogo.



Debido a su anomalía genética, la pequeña foca tiene problemas en su visión. Según el biólogo Burkanov, las probabilidades de que este especimen enevjezca o se reproduzca son muy reducidas.



En caso de que, a medida que crezca, el cachorro sea rechazado por su comunidad, deberá ser adoptado por un refugio de animales silvestres para que no muera.