Investigadores detectan el primer caso de transmisión de covid-19 en un animal salvaje en EE.UU.

Luego de que se conociera que los visones americanos en Estados Unidos se infectaron con covid-19, investigadores norteamericanos realizaron un exhaustivo análisis y control de la vida silvestre que permitió detectar el que sería el primer caso de transmisión del coronavirus en un animal salvaje. Se trata de un ejemplar salvaje de visón americano que dio positivo al virus.

El hallazgo fue producto de la investigación One Health, que convocó a personal del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Servicio Geológico de Estados Unidos y departamentos locales de Agricultura, Recursos naturales y Salud.



El equipo -que lo reseña la Agencia SINC- inició sus labores en agosto del 2020 y se extendió hasta el 30 de octubre último. Y se enfocó en el control de la vida silvestre que habitan en las inmediaciones de granjas, donde residen los visones infectados con el covid-19, en Utah, Michigan y Wisconsin.



Thomas DeLiberto y Susan Shriner, miembros de la USDA, establecieron que la secuencia del "genoma viral obtenida de la muestra de visón salvaje era indistinguible de las obtenidas del visón de granja", dicen los investigadores. Su declaración pretende aclarar las elucubraciones que sostenían que podría tratase de un animal infectado que se fugó y que se adaptó al medio.



El primer ejemplar silvestre que se contagió con el nuevo coronavirus pertenece a la especie Neovison vison, un mustélido que fue hallado en el estado de Utah. Los investigadores practicaron una prueba diagnóstica RT-PCR para confirmar la infección, además de una muestra de hisopo nasal. Tras el análisis de las muestras, se informó que el resultado fue positivo. Entonces, DeLiberto y Shriner entregaron el reporte a la Organización Mundial de Sanidad Animal como parte de un estudio epidemiológico.



Los investigadores, sin embargo, también explicaron que, aunque se ratificó la presencia del covid-19 en animal salvaje, no existen pruebas concluyentes de que el SARS-CoV-2 esté circulando o se haya establecido en las poblaciones silvestres que rodean las granjas infectadas". Asimismo, señalaron que los otros animales que fueron sometidos a una prueba diagnóstica dieron negativo.



No es un secreto la alta sensibilidad de los visones ante el contagio del covid-19. Se han detectado casos en países europeos como España y Dinamarca, donde miles de animales han sido sacrificados.



El equipo científico también analizó a otras nueve especies y luego de la investigación se determinó que, por ejemplo, ratas, patos, cerdos, ratones y pollos tienen una baja susceptibilidad a la enfermedad en contraste con los humanos.



Artículo publicado originalmente en Agencia SINC