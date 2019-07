Investigan posible vínculo entre comida de perros y enfermedades cardíacas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) investigó desde el 2018 la conexión entre el balanceado y enfermedades en el corazón de las mascotas. Tras concluir una nueva fase del estudio lanzó una advertencia a los dueños sobre el vínculo entre algunas marcas de comida para perros y una forma grave de cardiopatía canina.

El pasado 27 de junio del 2019, la FDA lanzó una actualización sobre la investigación y vinculó 16 marcas de comida de perros con la cardiomiopatía dilatada canina. Esta enfermedad, según explica el portal Vetstreet, causa que el músculo del corazón de las mascotas se estire, se debilite y no pueda contraerse eficazmente.



De acuerdo con el portal, "las cámaras del corazón (especialmente de los ventrículos) se vuelven disfuncionales". Como consecuencia de esto, los órganos de la mascota sufren daños por el inadecuado suministro de sangre y oxígeno, lo que puede derivar en varias complicaciones. El sitio advierte que muchos de los perros afectados "mueren dentro de los dos años del diagnóstico".



Los avances del estudio de la FDA advierten que varios de los casos que investigó incluyeron razas de perros que no tienen una predisposición genética a tener esta enfermedad, que generalmente afecta a perros de razas grandes como los doberman, los gran danés, los bóxer, los cocker spaniel, entre otros.

​

Los datos que fueron recolectados y analizados entre julio del 2018 y junio del 2019 llevaron a la FDA a concluir que varias marcas que se promocionan por ser "libres de granos" aumentan el riesgo de que las mascotas sean diagnosticadas con cardiomiopatía dilatada canina.



Sin embargo, los estudios de la agencia no son concluyentes, por lo que no ha pedido a las empresas productoras de los balanceados que los retiren del mercado. La FDA sí recomienda a los dueños de mascotas trabajar "de cerca" con sus veterinarios de confianza para poder diagnosticar a tiempo esta enfermedad.



La FDA, según informa CNN, dice que si la cardiomiopatía dilatada canina es detectada a tiempo "la función cardíaca puede mejorar, en los casos que no están relacionados con la genética, con el tratamiento veterinario apropiado y la modificación de la dieta".

Los síntomas que pueden indicar si una mascota padece esta enfermedad, según VetStreet, son: tos o dificultad para respirar, pérdida de peso, desmayos o episodios de colapso, debilidad, intolerancia al ejercicio e hinchazón del abdomen".