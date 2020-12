Después de 25 años se abre una nueva investigación por la polémica entrevista a Diana de Gales

La entrevista que la BBC realizó a Diana de Gales hace 25 años desató una gran polémica en su momento y hoy en día ha vuelto a ser noticia por la forma en que actuó Martin Bashin para que la entonces esposa del príncipe Carlos de Inglaterra accediera a hablar frente a las cámaras.

El pasado 11 de noviembre del 2020, el medio informó que inició una investigación interna para determinar si el periodista que hizo la entrevista actuó de forma maliciosa para que Diana dijera, entre otras cosas, que su matrimonio era cosa de tres, refiriéndose a la infidelidad por parte del príncipe Carlos de Inglaterra.



En la entrevista, Diana también reconoció que había tenido un amante mientras estaba casada.



Hace unos días el diario británico Daily Mail publicó una entrevista con el hermano de Diana, Charles Spencer, quien presentó al periodista Martin Bashir a la princesa, lo que facilitó que consiguiera la exclusiva.



De acuerdo con la información del medio, Spencer aseguró que Bashir logró ganarse su confianza y la de Lady Di al hacerles creer que había una conspiración de la familia real contra la princesa.



El hermano de Diana hace su acusación apoyándose en notas que tomó de una reunión con Bashir tres meses antes de la entrevista, señala el Daily Mail.



El periodista de la BBC habría enumerado una serie de acusaciones sobre una supuesta red de vigilancia secreta y habría asegurado que la correspondencia de Diana había sido violada, que su automóvil estaba siendo seguido y que su teléfono había sido intervenido.



Extracto de la entrevista a la princesa Diana, cuando habla de su matrimonio con el príncipe Carlos:

La versión del hermano de la princesa sostiene que Bashir usó extractos bancarios falsos que pretendían mostrar que un exmiembro del equipo de seguridad de Diana la había traicionado cobrando por ofrecer información suya y también le mintió sobre la reina Isabel II y otros miembros de su familia para así ganarse su confianza antes de reunirse.



Según el Daily Mail, esta y otras informaciones fueron consideradas "fantasiosas" por Spencer, quien comenzó a sospechar de Martin Bashir.



Por su parte, la BBC dijo que ya había realizado una investigación sobre el asunto y había absuelto al periodista en la década de los 90. Sin embargo, ahora se ha comprometido a realizar otra indagación.



Una parte clave de la investigación original, que tenía como objetivo determinar si Diana había sido persuadida para otorgar la entrevista a través de premisas falsas, fue una carta manuscrita de la princesa en la que afirmaba no haber visto extractos bancarios falsificados y que estos no jugaron ningún papel en su decisión de participar en la entrevista.



La BBC dijo en un comunicado que "desafortunadamente, estamos limitados por el hecho de que no podemos discutir nada de esto con Martin Bashir, quien está gravemente enfermo. Cuando se recupere, sin duda realizaremos una investigación sobre estos asuntos".



La entrevista a Lady Di, emitida en noviembre de 1995, fue vista por más de 20 millones de británicos y fue considerada la "primicia del siglo", pues muchos periodistas habían intentado sin éxito entrevistar a la princesa.