Justicia de Nicaragua niega pedido de Juan Darthés de investigar a Thelma Fardín, quien lo acusa de violación

La Justicia nicaragüense rechazó, por ahora, investigar el pasado de la actriz argentina Thelma Fardín, quien acusó en Managua por violación sexual al actor argentino-brasileño Juan Rafael Pacífico Dabul, conocido como Juan Darthés.

"No ha lugar por ahora a las peticiones formuladas por la defensa", señaló el juez Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, Celso Urbina, a cargo del caso, en una cédula judicial a la que tuvo acceso la agencia EFE este jueves 14 de noviembre del 2019.



El judicial explicó que Darthés, quien reside en Brasil, no ha sido detenido pese a que giró una orden de detención y captura internacional desde el pasado 17 de octubre, y, por tanto, no puede dar trámite a la petición de su abogado.



Las leyes nicaragüenses establecen que todo acusado tiene derecho a no ser juzgado en ausencia, por lo que el juicio en sí, aclaró, no se ha iniciado.



El juez Urbina aseguró que le garantizará esa intervención a la defensa de Darthés en el momento que de inicio el proceso judicial, en la que podrán hacer solicitudes varias.



Nicaragua y Brasil no tienen acuerdos de extradición, sin embargo, en caso de ser detenido Darthés, la justicia nicaragüense puede pedir a la brasileña se encargue del caso, según las leyes del país.



El 22 de octubre pasado, el abogado de Darthés en Managua, César Guevara, pidió al juez Urbina que no se girara una orden de captura en contra del actor argentino.



También solicitó al juez investigar el pasado de Fardin para que descarten dudas de si la denunciante sufrió abuso sexual o no, y se llamara a declarar al exnovio de la actriz, Juan Manuel Guilera, "quien podría convertirse en potencial imputado".



Guilera "tenía aproximadamente 23 años y mantenía una relación abierta con ella, siendo ella menor de edad", según el escrito.



En ese documento, a cuya copia también tuvo acceso EFE, el actor argentino solicitó a la Justicia nicaragüense que, mediante los convenios de colaboración internacional, pida al Ministerio Público de Argentina, específicamente a la provincia de Río Negro, copia integra del proceso de José Luis Fardin, padre de la presunta víctima.



Entre otros, el actor pidió que se citara a declarar a la denunciante para que manifieste si acusó en el pasado a un exnovio de su madre -o a otros- de intentar abusar de ella, y también si fue víctima de violación u otra violencia sexual.



En ese escrito, Darthés destacó que tiene 35 años de vida pública, 25 años de casado, es padre de dos hijos, que "no tiene ni nunca presentó perfil de depredador" y que no tiene antecedentes penales en Argentina.



Se declaró inocente de los cargos formulados, que es injustamente acusado, y que esa "falsa denuncia" le ha causado un daño irreparable "aun cuando durante el juicio demuestre su inocencia".



De acuerdo con la denuncia, Darthés se aprovechó de su "vínculo de confianza" con Fardin para cometer la agresión sexual en un hotel de Managua en 2009 durante una gira por Nicaragua de la serie de televisión 'Patito Feo', que ambos protagonizaban.



La violación sexual presuntamente ocurrió cuando él tenía 45 años y ella era una adolescente de 16 años, según la acusación presentada por la codirectora de la Unidad de Género de la Fiscalía General de la República de Nicaragua, Sandra Isabel Dinarte Cárcamo.



El proceso contra Darthés se inició en diciembre de 2018, cuando el caso llegó a la Fiscalía de Nicaragua.

Tras la denuncia legal, hace 11 meses, Fardin hizo público el caso a través de un video en el que explica lo ocurrido visiblemente conmovida.



El hecho conmocionó a Argentina y el actor afirmó en una entrevista que "nunca" violó "a nadie", sino que fue la actriz la que se le "insinuó" y él le dijo "que no".