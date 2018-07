CEO de cadena de entretenimiento de EE.UU. es investigado por acoso sexual

LEA TAMBIÉN

Los directores independientes del grupo televisivo estadounidense CBS dispusieron una investigación interna contra su presidente ejecutivo, Leslie Moonves, tras acusaciones de acoso sexual.

La revista estadounidense The Hollywood Reporter informó el viernes 27 de julio del 2018 que The New Yorker estaba preparando un artículo sobre acusaciones contra Moonves, uno de los hombres más poderosos de Hollywood, por su comportamiento sexual inapropiado.



Según The Hollywood Reporter, Moonves presuntamente besó y tocó a varias mujeres sin su consentimiento, en un periodo de décadas.



Luego de que la información se hiciera pública, el grupo difundió un comunicado. “Los directores independientes de CBS se comprometen a investigar cualquier queja por la violación de las normas internas de la compañía sobre el tema”, indicó el texto.



“Una vez que se complete esta investigación, que incluye cargos que datan de varias décadas, la junta estudiará sus hallazgos y tomará las medidas necesarias”, agregó CBS. “Todas las acusaciones de mala conducta personal deben ser tomadas en serio”, expresó la junta directiva.



El asunto cobra más relevancia porque Moonves es uno de los hombres más poderosos implicados en el movimiento #MeToo contra el acoso sexual en el mundo del espectáculo y otras industrias.



La denuncia fue escrita por Ronan Farrow, el joven de 30 años que compartió un Premio Pulitzer con The New York Times este año por su informe sobre el magnate de Hollywood Harvey Weinstein, caso que galvanizó al movimiento #MeToo.



Horas después de que el precio de las acciones de la CBS se desplomaran por primera vez -cayeron 6,55% en Wall Street-, Farrow se manfiestó en la red Twitter para decir que no hace comentarios sobre informes que no ha publicado.



“Si estás leyendo sobre mi trabajo de fuentes secundarias, a menudo no recibes la historia completa o correcta, especialmente en los casos en que las partes tienen interés en minimizarla o darle otro giro”, escribió.

A quick reminder that I don’t comment on reporting I haven’t published, and if you’re reading about my work from secondary sources you’re often not getting the full or correct story—especially in cases where parties have an interest in downplaying or otherwise spinning. — Ronan Farrow (@RonanFarrow) 27 de julio de 2018



No está claro qué impacto tendrían los informes en una batalla legal por el control del gigante televisivo estadounidense, entre la familia Redstone, que controla la CBS, y el directorio, presidido por Moonves.



Shari Redstone es una importante accionista de CBS y Viacom, que posee redes de cable como Comedy Central, MTV y el estudio de cine Paramount. Su objetivo es fusionar las dos compañías, pero Moonves se opone.



De acuerdo con Forbes, el patrimonio neto de Moonves asciende a los USD 700 millones y señala que es uno de los CEO mejor pagos de Estados Unidos.



Moonves se unió al grupo CBS en 1995 y ascendió a director en 2003. En su trayectoria ha estado a la cabeza de éxitos como 'The Big Bang Theory', 'Everybody Loves Raymond' y 'CSI: Crime Scene Investigation'.

En noviembre pasado, la rama CBS News despidió a Charlie Rose, en ese momento uno de los periodistas de televisión más respetados de Estados Unidos, después de que ocho mujeres dijeran al diario The Washington Post que había realizado insinuaciones sexuales no deseadas.