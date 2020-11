La BBC nombra a un exjuez para dirigir la investigación sobre la entrevista a la princesa Diana

La BBC dijo este miércoles, 18 de noviembre del 2020, que había nombrado a un exjuez para dirigir una investigación sobre cómo la emisora consiguió una famosa entrevista en 1995 con la difunta princesa Diana, después de que su hermano dijo que fue engañada para conseguir su participación.

Este mes, su hermano Charles Spencer dijo que la BBC no se había disculpado por lo que dijo que eran documentos falsos y "otros engaños" que lo llevaron a presentar a Diana al periodista Martin Bashir.



Durante la entrevista con Bashir, vista por más de 20 millones de televidentes en Gran Bretaña, Diana conmocionó al país al admitir una aventura y ofrecer detalles íntimos de su matrimonio fallido con el heredero del trono, el príncipe Carlos.



El director general de la BBC, Tim Davie, dijo que la emisora estaba decidida a llegar a la verdad sobre las afirmaciones de Spencer.



"Esta es una importante investigación que comenzaré de inmediato", dijo John Dyson, el exjuez del Tribunal Supremo designado para dirigir la investigación. "Me aseguraré de que sea a la vez completa y justa".



Spencer dice que Bashir le dijo a su hermana y a él mismo una serie de cosas, como que las comunicaciones de Diana eran intervenidas por los servicios de seguridad y que dos asesores estaban recibiendo dinero por dar información sobre ella. Bashir proporcionó estados de cuenta bancarios falsos para respaldar la acusación, denunció Spencer.



Otros implicados en la realización del programa también se han presentado para decir que la BBC había encubierto las irregularidades.



Bashir no ha hecho ningún comentario público a los medios de comunicación y la BBC dice que el periodista, que se hizo famoso en todo el mundo por la entrevista con Diana y es actualmente el corresponsal de asuntos religiosos de la corporación, está actualmente de baja por enfermedad, recuperándose de una operación de corazón y tras contraer el coronavirus.



La BBC dijo que su investigación examinaría cinco temas, como los pasos que la BBC y Bashir tomaron para obtener la entrevista, incluyendo los estados de cuenta bancarios simulados, los supuestos pagos a empleados de las casas reales y otros asuntos recientemente planteados por Spencer.