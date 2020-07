Estados Unidos indaga denuncias sobre violación a privacidad de niños por parte de TikTok

LEA TAMBIÉN

La Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos están investigando las acusaciones que apuntan a que la popular aplicación TikTok incumplió con un acuerdo de 2019 destinado a proteger la privacidad de los niños, según dos personas entrevistadas por las agencias.

Un miembro de un organismo de políticas tecnológicas de Massachusetts y otra fuente dijeron que participaron en teleconferencias separadas con funcionarios de la FTC y del Departamento de Justicia para discutir las acusaciones contra la aplicación con sede en China, que habría incumplido un acuerdo anunciado en febrero de 2019.



Varias organizaciones pidieron en mayo que la FTC analice sus acusaciones respecto a que TikTok, una aplicación para compartir videos de corta duración que es muy popular entre los jóvenes, no pudo eliminar videos e información personal de usuarios de 13 años o menos, tal como lo había acordado, entre otras violaciones a la privacidad.



Reuters no pudo determinar si cualquiera de las dos agencias tomarán alguna acción contra TikTok.



Un portavoz de TikTok dijo que se toman "en serio la seguridad de todos nuestros usuarios, destacando que en Estados Unidos se limita el uso de aplicaciones entre usuarios menores de 13 años mediante protecciones adicionales de seguridad y privacidad.



La FTC declinó realizar comentarios, mientras que el Departamento de Justicia no tuvo una respuesta de inmediato.