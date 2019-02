Las inversiones en turismo serán las más bajas en ocho años

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

USD 18 millones es lo que el Estado asignará para el Ministerio de Turismo en este año. Se trata de la asignación inicial más baja de los últimos ocho años (2011- 2018), en los cuales esta Cartera ha gastado USD 309 millones. Durante este tiempo, el año que más recursos gastó fue en el 2014, con USD 68,1 millones.

Según el Plan Anual de Inversiones, USD 4,5 millones se destinarán a seis proyectos este año. Esto es 958 869 menos de lo asignado en el 2018.

Pero si se compara con el 2015, año de mayor inversión, la diferencia es de USD 89,6 millones.



Para este año, el Ministerio destinará USD 1,12 millones a buscar inversión y un clima de negocios en el sector turístico, es decir, 403 853 menos que lo que invirtió el año pasado en el mismo proyecto.



En el plan de innovación de producto de mercadeo estratégico y promoción turística del destino Ecuador, este año recibirá USD 928 638, es decir, 60% de lo que se invirtió en el mismo proyecto en el 2018.



En el programa de fomento al emprendimiento turístico y mejora de la capacidad instalada, el año pasado se destinaron USD 421 144, pero este año el aporte será de 49 045, es decir, 11% de la inversión del 2018.



El recorte más notable en el presupuesto se da en el proyecto de desarrollo de destinos y servicios turísticos. Este año se destinarán USD 106 202, 4,8% de lo asignado el 2018.



La ministra de Turismo, Rosi Prado de Holguín, explicó que Ecuador invertirá este año USD 500 000 para promocionarse en las ferias de Fitur en Madrid -que se realizó del 23 al 28 de enero-, Anato en Colombia, ITB de Berlín y en el São Paulo WTM.



Para la inversión en promoción internacional se asignará menos de un millón de dólares, según Prado de Holguín. La campaña será lanzada entre febrero y marzo de este año. “Los primeros meses del año es cuando las familias deciden pasar sus vacaciones y a esa decisión apuntamos”, dijo.



Según Diego Vivero, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha (Captur), de los ocho ministros que han pasado por esta Cartera de Estado en 12 años ninguno ha definido las estrategias de retorno de la inversión realizada.



“El exministro Vinicio Alvarado habló de USD 600 millones para el turismo, repartidos en 150 millones durante los cuatro años del tercer gobierno de Rafael Correa. Se invirtió mucho en publicidad pero la promoción es apenas una parte de las acciones de lo que un plan estratégico demanda”.



Entre el 2014 y el 2017 se gastaron USD 39,7 millones en los programas nacionales de excelencia turística, pero no se conocen los frutos de esta inversión. Vivero añade que lo mismo ocurrió con proyectos como Ecuador Potencia Turística, que incluyó la campaña de promoción Feel Again. Esta fue la segunda etapa de la campaña All You Need is Ecuador, proyecto que le llevó a promocionarse en el Super Bowl, a través de un comercial de 30 segundos de duración, que le costó al país USD 3,8 millones.



Otro de los errores que se cometió en este Gobierno fue dejar de lado al Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible (Plandetur) en 2018. Esta iniciativa fue ideada por la exministra, María Isabel Salvador y tenía una proyección del 2006 al 2020.



“Ese borrón y cuenta nueva fue muy egoísta de parte de este Gobierno. Plandetur debía innovar pero no desaparecer”, añade Vivero.

Sin embargo este año el proyecto fue retomado y recibirá USD 1,8 millones.

Según Walter Ocaña, coordinador de Investigación de la Facultad de Hospitalidad y Servicios de la Universidad Técnica Equinoccial (UTE), Plandetur se estancó porque hubo aspectos que no se implementaron y modernizaron, pese a que entre 2013 y 2017 recibió USD 28,2 millones.



“Se ha cambiado la marca país, se ha gastado principalmente en promoción, pero no hay un volumen detrás de cada acción. Es como ingresar a un estanque lleno de patos con una escopeta, hacer bulla y solo pegarle a uno”, reseña.



A Vivero le llamó la atención que en el 2017 se hayan destinado dos montos para la implementación de un sistema nacional de señalización turística. El primero por USD 3 millones y el segundo por 529 824.

“La señalética no es competencia del Ministerio de Turismo sino de los GAD locales. Es cierto que la señalética debe responder a parámetros internacionales, pero su implementación no es su competencia directa”, señala.