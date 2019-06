Invasión de saltamontes preocupa a la isla italiana de Cerdeña

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La invasión de millones de saltamontes en el corazón de la isla italiana de Cerdeña suscita fuerte preocupación entre los agricultores de la región, donde unas 2 500 hectáreas de tierra han sido devastadas por esos insectos.

Según los expertos se trata de la peor plaga en 60 años y las áreas más afectadas están cerca a las ciudades de Nuoro, Ottana y Orani.



“Estos insectos se comen todo, cereales, frutas, verduras ... No logramos alimentar a nuestros animales (...)”, lamentó Daniele Sedda, un ganadero de Orani.



“Algunas tierras no se usan para cultivos porque requerían demasiada inversión y esos suelos se convirtieron en el lugar ideal para que los saltamontes pongan sus huevos”, explicó.



Los saltamontes o langostas pueden recorrer de cuatro a diez kilómetros por día, invadiendo incluso las residencias de los campesinos.



“El aumento de las temperaturas, vinculado al cambio climático, fomenta la proliferación de la especie”, aseguró Ignazio Floris, profesor de entomología en la Universidad de Sassari.



Hace diez días, cuando la invasión parecía haber alcanzado su punto culminante, los árboles y los patios de las granjas llegaron a ser cubiertos completamente por los insectos.



Estudiosos esperan determinar las causas del fenómeno y encontrar soluciones.



Recomiendan de todos modos que las tierras sean aradas regularmente para que los huevos no se desarrollen.



“Una solución química no es posible porque sería poco eficiente y el impacto ambiental muy fuerte”, sostiene Ignazio Floris.



La principal organización agrícola italiana, Coldiretti, denunció las consecuencias financieras en la agricultura de la región.

“Esta es una gran pérdida económica, nos veremos obligados a comprar alimentos para alimentar a nuestros animales mientras que hasta ahora teníamos todo a mano”, lamentó Daniele Sedda