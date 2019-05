Intrusos ingresan a la casa de un hombre… para limpiarla

LEA TAMBIÉN

Nate Roman, un estadounidense de 44 años, se sorprendió cuando llegó a su domicilio en Boston, Estados Unidos y notó que un intruso se había colado a su casa… para limpiarla. El suceso fue compartido por Roman el 15 de mayo del 2019 a través de su cuenta de Facebook.

“Hoy, mientras estaba en el trabajo, un extraño entró en mi casa. Es posible que haya olvidado cerrar la puerta de atrás, porque no rompieron nada al entrar (…). La parte rara no es solo que no hayan tomado nada (que yo haya notado) sino que el propósito de la visita fue limpiar mis baños y habitaciones. Hicieron las camas, aspiraron las alfombras, restregaron los retretes y dejaron rosas. No dejaron notas, cosas espeluznantes ni nada” escribió en su perfil adjuntando la fotografía de una de las rosas de origami que dejaron en su baño.



Luego continuó “mi mejor teoría en este punto es que un servicio de limpieza fue accidentalmente a la dirección incorrecta. Pero aún así es raro y espeluznante. No tengo idea de qué pensar sobre esto”.



La publicación se volvió rápidamente viral en esta red social e incluso algunos usuarios comentaron el ‘post’ dando a conocer sus teorías.



“Tuvo que ser alguien de tu familia que no pudo más con el desorden” o “Tal vez fue Sheldon Cooper que se aburrió luego de ‘The Big Bang Theory’” fueron algunos de los comentarios.



Por su parte, otros internautas se mostraron sorprendidos. ¿Dónde tengo que dejar mi dirección? Escribió uno de ellos.