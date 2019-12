Intoxicación alimentaria interrumpe el viaje de Mandy Moore a Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La actriz y cantante estadounidense Mandy Moore llegó a Ecuador con el fin de coronar la cima del Cotopaxi. Buscaba hacerlo acompañada de su esposo Taylor Goldsmith y de su amiga la montañista Melissa Arnot, conocida por haber ascendido y descendido del Everest sin oxígeno. Sin embargo, una intoxicación alimenticia impidió que continúen con su viaje y obligó a la pareja a regresar a Estados Unidos.

Así lo dio a conocer Moore en una publicación compartida en su cuenta de Instagram este viernes 27 de diciembre de 2019. En ella, la intérprete cuenta que durante el segundo día de su viaje tanto ella como su esposo se intoxicaron. Regresaron a EE.UU. porque no iban a poder tener la hidratación, alimentación y descanso necesario para completar el proceso de aclimatación antes de ascender al Cotopaxi.



"Tomamos la difícil decisión de volver a casa y llegamos ayer", relata la artista en un texto que acompaña una serie de imágenes. En una de ellas se observan los brazos de Moore y Goldsmith intervenidos con lo que parecen ser vías intravenosas para suero.



Mandy Moore y Taylor Goldsmith se encontraban en Ecuador junto a la montañista Melissa Arnot con quien la artista comparte una fuerte amistad y el gusto por coronar cumbres de montañas. Los tres estaban preparándose físicamente para escalar el Cotopaxi, pero no les fue posible hacerlo. Sin embargo, en una historia que difundió en la red social mostró que sí coronaron la cumbre del Ruco Pichincha.

Moore menciona en su cuenta de Instagram que ella y su marido planean regresar a Ecuador y conocer más destinos, no solamente las montañas. Ahora que se encuentran de vuelta en su vivienda, Moore señaló que están reposando en la cama con su esposo en compañía de sus gatos y perros.



La intérprete de canciones como Candy y I Wanna be with you compartió la primera postal del viaje a Ecuador el pasado lunes 23 de diciembre de 2019. En la foto posa junto a su esposo en un letrero de Quito en el Parque Itchimbía, en el Centro Histórico.