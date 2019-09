Internet se llenó de memes por la ausencia de nominaciones de reguetoneros en los Latin Grammy

LEA TAMBIÉN

Hay indignación entre los músicos del género urbano. Luego de años copando las nominaciones en las principales categorías de los Latin Grammy, la Academia Latina de la Grabación no los incluyó en la edición 2019.

En redes sociales, artistas como Maluma, J Balvin, Annuel AA, entre otros, promovieron la etiqueta #SinReggaetonNoHayLatinGrammy que amenaza con boicotear los galardones de este año.

La Academia se defendió este miércoles 25 de septiembre del 2019 y aseguró que las nominaciones son producto de un proceso de votación en el que no tiene influencia. Invitó a los artistas urbanos a involucrarse en el organismo con el fin de ser parte de los procesos que esta realiza.



En redes sociales, donde los músicos de reguetón iniciaron su campaña, los usuarios reaccionaron con memes y promovieron la etiqueta #GrammySinReguetón, que se mantiene de tendencia en países latinoamericanos como Colombia.



Bajo este hashtag, los usuarios han reaccionado dando muestras de apoyo a las nominaciones de la Academia. "No quiero ser radical, pero agradezco a la Academia... que aunque tarde se hayan dado cuenta que la música es tan universal, que cuando las cosas no saben a música es mal gusto", escribió un usuario.



Otro calificó al reguetón como "la degradación de la música y las nuevas generaciones" y dijo estar de acuerdo con que en este año haya pocas canciones del género que opten a un gramófono. Un tercero aseguró que la Academia debe "primar la calidad sobre la moda", mientras que un cuarto celebró: "Por fin los Grammy serán para la música".



Una usuaria identificada como Mary Zamora compartió bajo la etiqueta una imagen en la que se lee: "Hay música que te transporta a otros lugares. Hoy, por ejemplo, en un restaurante, pusieron reggaetón y me fui a otro", mientras que otros tuiteros han reaccionado con memes.



