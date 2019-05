Instructivo sobre manejo de aceites lubricantes usados causa preocupación en productores y exportadores

LEA TAMBIÉN

El manejo de aceites lubricantes usados deberá cumplir nuevos requisitos. El Ministerio del Ambiente (MAE) presentó hoy, jueves 16 de mayo del 2019, el Acuerdo Ministerial 042 que establece el “Instructivo para la aplicación de la responsabilidad extendida en la gestión integral de aceites lubricantes usados y envases vacíos”. Esta herramienta ha causado el malestar de actores privados involucrados en este campo.



Según el MAE, este instrumento busca establecer los lineamientos técnicos para la gestión ambientalmente responsable del aceite lubricante, considerado desecho peligroso, y de sus envases. Esto se debe realizar en el marco del principio de responsabilidad extendida del productor.



El objetivo es que exista una coordinación entre el productor, el gestor de desechos, lubricadoras, distribuidores y empresas para lograr un porcentaje “adecuado” de la recuperación de este aceite.



El MAE explica que la meta de recolección propuesta en la norma es del 20% calculado sobre el total de toneladas de aceite importado o fabricado durante el año.



Para productores nuevos es del 20% de lo que se ha puesto en el mercado durante el año que se evalúe el Plan de Gestión Integral. El porcentaje anual se recalculará de acuerdo al avance de la implementación.



Para los envases vacíos se deberá cumplir con una meta de recolección del 10%, calculada sobre el total del producto importado o fabricado durante el año.



Para la Asociación de Productores y Exportadores de Lubricantes (APEL), el proyecto mantiene “errores de fondo” que impedirán que se logre el objetivo de protección ambiental que promueve el Ministerio. En un comunicado difundido hoy, la APEL explica que han solicitado formalmente que no se oficialice hasta que exista una versión que tome en cuenta sus preocupaciones.



Valeria Naveda Hidalgo, vocera de la APEL, dice que el documento tiene errores en el cálculo de la meta de recolección e "incorpora sorpresivamente la gestión de envases sin contar con información estadística y de costos al respecto". Desde hace cuatro años, cuenta, la asociación ha estado involucrada en la creación de este documento, pero no estaban al tanto de las últimas modificaciones en el reglamento, en relación a la gestión de los envases de lubricantes usados.



Para esta asociación, esto puede derivar en un modelo que sea costoso para los ciudadanos y en el crecimiento de un mercado ilegal y de productos adulterados. Por esto, no asistieron hoy a la rueda de prensa donde se presentó el instructivo y están a la espera de una respuesta oficial por parte del MAE.



Según datos de la APEL, en Ecuador existen nueve plantas de lubricantes. El 61% de los lubricantes demandados en el país son fabricados localmente y 39% son importados.