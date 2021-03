Instagram bloquea el envío de mensajes directos de adultos a menores

La seguridad prima a la hora de conectarse a Internet, sobre todo cuando se trata de niños y jóvenes. Por eso los padres están atentos al empleo que estos realizan de las redes sociales. Por eso, Instagram ha desarrollado nuevas funcionalidades y recursos con el objetivo de mantener esa seguridad.

Entre estas novedosas funciones destacan las restricciones a los mensajes directos entre adolescentes y adultos. Con ellas, Instagram impide que los adultos puedan enviar mensajes privados a personas menores de 18 años si no les siguen. De esta manera, si un adulto pretende escribir a un adolescente, le llegará una notificación de que no es posible enviarle un Mensaje Directo.



Este servicio se ha conseguido gracias a la capacidad de predicción de la edad a través de tecnología de aprendizaje automático, además, por tener en cuenta la edad que las personas introducen al registrarse.



El portal español '20 minutos' da cuenta que Instagram también dificultará que los adultos puedan encontrar a los adolescentes y seguirlos. Para ello, de cara a las próximas semanas, la red social examinará a las personas adultas que muestren un comportamiento potencialmente sospechoso.



Con esto, pretenden restringir que estos adultos vean cuentas de adolescentes en ‘Usuarios sugeridos’. Además, Instagram ocultará automáticamente los comentarios de adultos en los posts de las personas menores.



Instagram es consciente de que hay personas que mienten al introducir su fecha de nacimiento. Aunque la mayoría suele decir la verdad en este aspecto, no todos lo hacen. La verificación de la edad, con la preservación de datos es claramente algo complejo. Por ello, la plataforma está desarrollando una nueva tecnología basada en aprendizaje automático que aplicará nuevas funcionalidades acordes a su edad, pero también a las descritas.