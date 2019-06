Instagram no espía a sus usuarios para dirigirles publicidad, asegura su jefe

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Instagram, la red social para compartir imágenes, no supervisa las conversaciones privadas de sus usuarios para enviarles luego anuncios dirigidos, afirmó su jefe, Adam Mosseri, en una entrevista con CBS difundida el martes 25 de junio del 2019.

“No miramos sus mensajes, no escuchamos en su micrófono, sería extremadamente problemático por muchas razones diferentes”, dijo. “Pero soy consciente de que a ustedes les costará creerme”.



El jefe de Instagram, propiedad de Facebook, fue consultado acerca de que los anuncios publicitarios de los productos mencionados en conversaciones privadas podían aparecer más tarde en el hilo de los usuarios en cuestión.



“Hay dos formas de que esto pueda suceder”, dijo Mosseri. “Una es simplemente el azar, la otra es que puede que usted haya mencionado un tema que le vino a la mente porque ha estado interactuando con ese tipo de contenido recientemente”, explicó.



“Supongamos que usted está interesado en la comida y los restaurantes, vio un restaurante en Facebook o Instagram que le gustó, le quedó en la mente, tal vez en un nivel subconsciente, y sale más tarde”, sostuvo Mosseri.



La cuestión de la confidencialidad de los datos de los usuarios de las redes sociales es un tema particularmente sensible para la empresa matriz de Instagram, Facebook, desde el escándalo global en 2018 de la información de los usuarios a la que accedió la firma Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica (CA), estuvo en el centro de la polémica por el presunto uso indebido de datos de millones de usuarios de la red social Facebook. Foto: EFE.

Mosseri mencionó durante la entrevista el tema de los videos hiperrealistas que permiten, por ejemplo, hacer parecer que la gente dice palabras que nunca ha dicho, contenidos conocidos como 'deepfak' o “falsificación profunda”.



A mediados de junio, el propio presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, fue víctima de una "falsificación profunda”, publicada por un artista en Instagram, y la red social tomó la decisión de no eliminarla porque no violaba sus reglas.



“Actualmente no tenemos una política contra las 'deepfake', estamos evaluando si establecer una, y si es así, cómo podemos definirlas”, dijo Mosseri.



Instagram, como su casa matriz, intenta encontrar un “equilibrio” entre la seguridad y la libertad de expresión, explicó el responsable. Un ejercicio un poco acrobático que ha convertido al grupo en blanco de críticas permanentes, acusado con frecuencia de no actuar con suficiente asertividad o contundencia.

A fines de mayo, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, también fue objeto de una 'deepfake'. La legisladora demócrata manifestó entonces su enorme molestia hacia Facebook por haberse negado a eliminar el video manipulado en el que ella hablaba con dificultad, como si estuviera bajo los efectos del alcohol.