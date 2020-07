Leonardo DiCaprio se refirió a la presencia de flotas extranjeras en las islas Galápagos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En su cuenta de Instagram el actor y activista Leonardo DiCaprio mostró este 30 de julio del 2020 su preocupación por la situación en las islas Galápagos y compartió una publicación del medio The Guardian.

El diario británico publicó un artículo titulado 'Alarm over discovery of hundreds of Chinese fishing vessels near Galápagos Islands' (Alarma por el descubrimiento de cientos de buques pesqueros chinos cerca de las Islas Galápagos) en el que señala que alrededor de 260 barcos se encuentran actualmente en aguas internacionales en las afueras de una zona económica exclusiva de 188 millas de ancho alrededor de la isla.



Entrevistada por The Guardian, la exministra de Ambiente, Yolanda Kakabadse dijo que "el tamaño y la agresividad de esta flota contra las especies marinas es una gran amenaza para el equilibrio de las especies en Galápagos".



Kakabadse y Roque Sevilla, exalcalde de Quito, encabezan el equipo público - privado para diseñar una "estrategia de protección" de las islas Galápagos y el "respeto de sus recursos marítimos" del Ecuador. Ellos fueron designados el 27 de julio por el presidente Lenín Moreno tras la alerta de la Armada Ecuatoriana por la presencia de una flota pesquera internacional en la Zona Económica Exclusiva Insular, el 16 de julio.



El actor estadounidense se ha destacado como activista y defensor de la naturaleza. En 1988 creó la fundación que lleva su nombre para luchar contra el calentamiento global y ha realizado donaciones a distintas causas como combatir la caza de elefantes, proteger los océanos, prevenir la extinción de tigres, salvar la Amazonía, entre otras. Además ha narrado dos documentales sobre el medioambiente, 'Water Planet' y 'Global Warning'.



La publicación sobre Galápagos en la cuenta de Instagram de DiCaprio tiene hasta la tarde de este 30 de julio del 2020 más de 82 000 me gusta y 910 comentarios.