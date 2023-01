Instagram introdujo una nueva función que permite a los usuarios utilizar, de forma simultánea, una foto tradicional y un avatar como imagen en el perfil, gracias a las fotos de perfil dinámicas que posibilitan alternar entre los dos.

Instagram pretende facilitar a los usuarios opciones para personalizar aún más el perfil, encontrando nuevas formas de uso para los avatares en 3D que se pueden crear desde la propia plataforma y ofrecen "más formas de expresarse", según se expuso en el lanzamiento de los avatares 3D el pasado año.

Así, tal y como lo ha indicado la red social a través de Twitter, los usuarios podrán agregar su avatar "al otro lado" de la foto de perfil. De esta forma, las personas que visiten el perfil podrán alternar entre la imagen y el avatar con tan solo deslizar el dedo hacia un lado en el círculo que contiene habitualmente la foto.

Es decir, según se puede ver en un video ilustrativo compartido por Instagram, cuando el usuario deslice con el dedo sobre la imagen, esta girará como una moneda mostrando la otra cara, en la que se encontrará el avatar seleccionado. Además, el avatar será animado y hará gestos de saludo cuando aparezca.

New profile pic, who this?



Now you can add your avatar to the other side of your pic — and people who visit your profile can flip between the two 🪙 pic.twitter.com/hEyzW4G19W