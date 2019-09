Si su insomnio le despierta, no salga de la cama ni mire su celular

LEA TAMBIÉN

Si usted es de las personas que sufren de insomnio preste atención a lo que leerá a continuación. La mitad de las personas que sufren de insomnio experimentan dos tipos específicos de dificultades a la hora de dormir.

El primero es el insomnio conocido como ‘mantenimiento de sueño', el que despierta en medio de la noche y el otro denominado ‘conciliación de sueño’ que sufren las personas con problemas para quedarse dormidas.



A veces incluso se puede experimentar ambos tipos de insomnio, así lo menciona la psicóloga y profesora de Medicina en la Universidad de California, Jennifer Martin, para una entrevista a The New York Times.



Si a eso de 03:00 su cerebro está totalmente despierto y le cuesta retomar el sueño, lo último que tiene que hacer es levantarse de la cama. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño sugiere leer un poco o realizar alguna actividad tranquila y mejor si permanece recostado.



Salir de la cama solo empeorará la situación del insomnio porque para poder conciliar el sueño el ritmo cardíaco debe bajar y al ponerse de pie se acelera el corazón. Así que aprovechar para ir al baño porque su cerebro se despertó no es la mejor opción. Hágalo solo si verdaderamente siente la necesidad, recomienda el doctor Michael Breus, psicólogo especializado en el sueño.



Para que el sueño sea de calidad, lo mejor es no comer pesado durante la cena. El consumo de proteína y fibra ayudará a mantener los niveles de azúcar estables en el cuerpo hasta la mañana. Beba agua durante todo el día y en la noche reduzca el consumo de líquidos para no dormir con la vejiga llena. Consumir alcohol antes de dormir tampoco es buena idea. Si bien es cierto ayuda a conciliar el sueño rápidamente, afecta la calidad del mismo durante la noche, menciona The New York Times.



Mantener la habitación a oscuras también influye en la facilidad para conciliar el sueño. Las luces de la televisión, de impresoras o de objetos que titilan resultan intrusivas y complicará la tarea de dormir. El doctor en ciencia Bioquímicas, John Hanifin, menciona que lo mejor será tapar esas luces con cinta adhesiva negra y desde luego no se debe mirar el celular por las noches ni encender la luz porque el cerebro recibirá la orden de que ha llegado el momento de despertarse.



La temperatura adecuada cumple un rol importante para conciliar el sueño. La cama y el cuerpo deben estar lo suficientemente cálidos como para que resulte agradable el acurrucarse para dormir.



Al acostarse a dormir deje de lado los problemas cotidianos. Pensar demasiado en los temas que preocupan provoca un aumento en la producción de químicos que generan el estrés y esto acelera el corazón y el incremento de la temperatura. Por ello lo mejor es estar en calma para dormir.

Por último, la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño recomienda pensar de manera positiva. Si su cerebro se levanta a las tres de la mañana y usted debe empezar su día a las 6 am piense que todavía le queden tres horas para dormir. De esa manera evitará el estrés que mantiene despierto al cerebro. Si el insomnio es una constante en su vida lo mejor será buscar ayuda especializada para identificar la causa y seguir el tratamiento apropiado.