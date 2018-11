El insólito tatuaje que Justin Bieber se hizo en el rostro

LEA TAMBIÉN

Hayley Baldwin y Justin Bieber quisieron demostrar que su relación amorosa no es efímera. Y la mejor manera hacerlo fue plasmando sus sentimientos en un tatuaje, después de haber decidido comprometerse el pasado 9 de julio del 2018. Así lo afirmó este viernes 9 de noviembre del 2018 el reconocido tatuador Keith McCurdy, conocido como ‘Bang Bang’, en diálogo con el tabloide estadounidense Page Six.

McCurdy, quien también ha trabajado para la cantante y actriz estadounidense Selena Gómez y la modelo Cara Delevigne, contó que el tatuaje de Bieber se encuentra en su rostro y que lo realizó hace ya varios meses, sin precisar una fecha exacta. “No he visto fotos todavía, seguramente se las ingenió para poder tapárselo a la perfección y que los medios de comunicación no lo noten a primera vista”, comentó.



Sin dar detalles sobre el diseño del tatuaje, McCurdy comentó que “es un tatuaje muy pequeño y delicado, además que no es tradicional en parejas”.



Por otro lado, el artista no develó en qué zona del cuerpo está ubicado el tatuaje de Hayley Baldwin pero sí contó que, según él, la idea de ponerle tinta a su piel fue de la modelo. "No quiero revelar lo que es hasta que la prensa lo consiga", bromeó.



‘Bang Bang’ es uno de los tatuadores que más gustan en Hollywood. Una de las estrellas de la industria que siempre acude a McCurdy es la cantante barbadense Rihanna. “La hice llorar. A ella le gustan que sus tatuajes descansen en lugares no convencionales. Uno de ellos fue el que realicé en su tobillo. Era un halcón egipcio que, finalmente, le terminó encantando”, dijo.