Vacuna de Johnson & Johnson contra el covid-19 produce una fuerte respuesta inmune en pruebas iniciales

Una sola dosis de la vacuna experimental covid-19 de Johnson & Johnson produjo una fuerte respuesta inmune contra el nuevo coronavirus en una prueba clínica de etapa temprana a media, según resultados provisionales publicados el viernes 25 de septiembre del 2020.

La vacuna, llamada Ad26.COV2.S, fue igualmente bien tolerada en dos dosis diferentes, mostraron los resultados. Una sola inyección, frente a un enfoque rival de dos dosis que están probando Moderna Inc y Pfizer Inc, podría simplificar la distribución de la vacuna.



Sin embargo, no está claro si las personas mayores, una de las poblaciones con mayor riesgo de contraer el virus, estarán protegidas en el mismo grado que las personas más jóvenes con la vacuna J&J.



La prueba en cerca de 1 000 adultos sanos, que cuenta con el respaldo del Gobierno de Estados Unidos, comenzó después de que se descubrió en julio pasado que la vacuna ofrecía una fuerte protección en una sola dosis a los monos.



Basándose en los nuevos resultados, J&J inició el miércoles 23 una prueba final con 60 000 personas, que podría allanar el camino para solicitar la aprobación de las autoridades. La compañía dijo que espera los resultados de la llamada fase 3 de la prueba para finales de 2020 o principios del 2021.



Los resultados, publicados en el sitio web médico medRxiv, no han sido revisados por pares. (https://bit.ly/2G3Ni1X)



Investigadores, incluidos los de la unidad de J&J Janssen Pharmaceuticals, dijeron que 29 días después de la vacunación el 98% de los participantes con datos disponibles para análisis provisional tenían anticuerpos neutralizantes, que defienden a las células de los patógenos.



Sin embargo, los resultados de la respuesta inmune sólo estaban disponibles en un pequeño número de personas -15 participantes- mayores de 65 años, lo que limita la interpretación.



En los participantes mayores de 65 años, la tasa de reacciones adversas como la fatiga y los dolores musculares fue del 36%, muy inferior al 64% observado en los participantes más jóvenes, según los resultados, lo que sugiere que la respuesta inmune en las personas mayores puede no ser tan fuerte.



Los investigadores dijeron que se darán más detalles sobre la seguridad y la eficacia cuando se complete el estudio.



Por ahora, los resultados justifican por qué se necesitan más estudios y en mayor número para buscar efectos adversos graves, dijo a Reuters el doctor Barry Bloom, profesor de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard que no participó en las pruebas de J&J.