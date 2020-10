Inmunidad por anticuerpos contra el covid-19 decae 'muy rápidamente'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El nivel de protección ante el coronavirus entre las personas que ya han pasado el covid-19 decae "muy rápidamente", pues la inmunidad que le aportan los anticuerpos podría durar solo "unos pocos meses", según reveló este lunes 26 de octubre del 2020 un estudio del Imperial College de Londres.

Los investigadores analizaron la prevalencia de anticuerpos en 365 104 personas adultas en Inglaterra entre los pasados meses de junio y septiembre.



En general, detectaron que el nivel de inmunidad cayó un 26,5 % durante ese periodo, mientras que el descenso de la protección fue del 39 % para los mayores de 75 años.



Por contra, los de edades comprendidas entre los 18 y 24 años presentaron la mayor prevalencia de anticuerpos y el nivel de inmunidad bajó un 14,9%.



Este trabajo también estimó que solo el 4,4 % de todos los sujetos presentaban algún grado de inmunidad ante el covid-19 en septiembre, cuando comenzó a repuntar el número de contagios en esa región del Reino Unido.



Esa cifra se situó en el 6 % entre el 20 de junio y el 13 de julio, y en el 4,8 % entre el 31 de julio y el 31 de agosto, lo que sugiere que la inmunidad estaba "disminuyendo con bastante rapidez" y aumentaba el riesgo de reinfección.



"La principal conclusión es que después de la primera ola (de coronavirus), no había aún evidencias de que la gran mayoría de la población del país tenía una inmunidad protectora", explicó en un comunicado uno de los autores del estudio, Graham Cooke.



Eso significa que, aunque "estamos observando un descenso en la proporción de gente que da positivo", hay "una gran mayoría" de individuos que "probablemente no ha estado aún expuesto" al covid-19, señaló el experto.



"En consecuencia, la necesidad de una vacuna es todavía mayor si queremos crear un alto nivel de protección en la población", agregó Cooke.



Asimismo, la investigación del Imperial College constató que no hubo cambios significativos en el nivel de inmunidad de los sanitarios entre junio y septiembre, lo que podría deberse a que en esos contextos se da una "transmisión continua" o una "exposición repetida", observó Helen Ward, otra de las autores del trabajo.



Respecto a la llamada 'inmunidad de rebaño', la experta advirtió de que aún "estamos muy, muy lejos" de llegar a una situación en la que "la población estará protegida por otra gente".



"Incluso en el mejor de los casos -en la primera ronda de test de este estudio-, el 94% de la población no tenía protección y ahora el 95 % no presenta evidencias de que tenga anticuerpos", afirmó Ward.



"Nuestro estudio demuestra que, con el paso del tiempo, hay una reducción en el número de personas que da positivo en anticuerpos. No está claro qué grado de inmunidad proporcionan los anticuerpos o cuánto tiempo dura esta inmunidad", prosiguió Cooke.

Por tanto, recomendó a aquellos con anticuerpos que sigan cumpliendo con las "recomendaciones", entre las que se incluyen medidas de "distanciamiento social" y el "uso de mascarillas donde sea necesario".