Arranca en NYC el juicio de Harvey Weinstein por delitos sexuales

El juicio del exproductor de Hollywood Harvey Weinstein por delitos sexuales comienza este lunes 6 de enero del 2020 en Nueva York, dos años después del escándalo que dio nacimiento al movimiento #MeToo y que tumbó a decenas de hombres poderosos.

El antes todopoderoso productor de cine independiente, de 67 años, puede ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua si es hallado culpable en este juicio que debe durar unas seis semanas.



Casi 90 mujeres, incluidas las famosas actrices Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, le han denunciado por acoso, agresión sexual o violación desde que el diario The New York Times reveló varias acusaciones en su contra el 5 de octubre de 2017.



Pero Weinstein será juzgado en la Suprema Corte de Nueva York -la corte estatal- solamente por agresiones contra dos mujeres, ya que los demás delitos han prescrito.



Una de las acusadoras es la exasistente de producción Mimi Haleyi. Asegura que el productor de 'Pulp Fiction' le practicó sexo oral contra su voluntad en el apartamento de éste en Nueva York en julio de 2006.



La segunda acusadora permanece en el anonimato. Afirma que Weinstein, cofundador de la productora Miramax Films, la violó en una habitación de hotel de Nueva York en marzo de 2013.



La acusación fue modificada en agosto para incluir el testimonio de la actriz de 'The Sopranos' Annabella Sciorra, quien asegura que fue violada por Weinstein en el invierno de 1993-94.

Los fiscales esperan que su relato ayude a convencer al jurado de que Weinstein es un depredador sexual en serie.



Si es hallado culpable por el jurado y recibe una pena de cárcel será un hito para el movimiento #MeToo, que lucha contra el acoso sexual y el abuso de poder en Hollywood y otras industrias, como el periodismo, la gastronomía o la música.



El único otro juicio penal en el horizonte es el del cantante de R&B R. Kelly, que fue acusado el año pasado de varios ataques sexuales contra chicas, aunque las denuncias de mala conducta sexual le persiguen desde hace mucho más tiempo.



El comediante estadounidense Bill Cosby fue sentenciado a tres años de cárcel como mínimo por agresión sexual en septiembre de 2018. Su proceso penal comenzó a fines de 2015, dos años antes del escándalo Weinstein.



Desde que surgió el movimiento tras el tsunami de acusaciones contra Weinstein, casi todos los hombres que fueron acusados y perdieron sus puestos de trabajo han evitado procesos penales.



Un total de 25 mujeres que denunciaron a Weinstein, incluida la actriz Roseanna Arquette, difundieron un comunicado el viernes 3 de enero del 2020 en el cual exigen justicia y califican a Weinstein de “abusador sin arrepentimientos”.



“Este juicio es crítico para mostrar que los depredadores deberán enfrentar su responsabilidad estén donde estén, y que denunciarlos puede resultar en un cambio real”, dijeron.



Siete de estas mujeres, incluida Arquette y la actriz Rose McGowan, celebrarán una conferencia de prensa el lunes frente a la corte, media hora después del inicio del proceso.



Unos 150 periodistas han pedido acceso al juicio de Weinstein, además de los reporteros que cubren regularmente la corte. Pero en la sala solo hay sitio para un centenar.



Acusadoras y activistas del #MeToo también pueden colmar la sala en apoyo a las presuntas víctimas de Weinstein, que aguardan duros contrainterrogatorios de la defensa.



Weinstein insiste en que todas sus relaciones sexuales fueron consensuadas. No es probable que sea testigo en su propio juicio.



La fiscalía llamará al estrado a otras tres presuntas víctimas de Weinstein, incluida una mujer que asegura que fue violada por él en California en 2013. Se desconocen detalles de las otras dos acusaciones.



Sus defensores intentan desde hace meses minar la credibilidad de las dos acusadoras que le han demandado.



Donna Rotunno, jefa del equipo de cinco abogados que defenderán a Weinstein, asegura que su cliente será absuelto.



La audiencia de este lunes estará destinada a definir aspectos logísticos del juicio, y debería ser corta.



La primera batalla será la selección del jurado, que debe comenzar el martes y puede durar hasta dos semanas.



En una entrevista por correo electrónico con CNN, publicada el sábado, Weinstein sugirió que quizás pueda reconstruir su carrera en la industria del cine si es absuelto. “Si puedo regresar y hacer algo bueno y construir lugares que ayuden a sanar y que ofrezcan confort a otros, pienso hacerlo”, escribió.