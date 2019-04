Informe recomienda a Reino Unido reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050

LEA TAMBIÉN

La Comisión británica sobre Cambio Climático (CCC) se dispone a recomendar al gobierno de Theresa May que reduzca a cero sus emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050, informó el martes una fuente cercana al dosier.

Esta debe ser la recomendación central de un informe que será publicado el jueves 2 de mayo de 2019 por dicho organismo, encargado de aconsejar a la ejecutivo británico sobre el cambio climático, según la misma fuente.



Esta meta va más allá del objetivo actual de Reino Unido de reducir en 2050 el 80% de sus emisiones netas de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990.



El principio de neutralidad de carbono implica que no se emitan más gases de efecto invernadero de los que el país puede absorber, especialmente gracias a sus bosques o suelos.



Otros países también se han fijado el objetivo de lograr la neutralidad de carbono a más o menos largo plazo. Noruega tiene como objetivo el año 2030 y el gobierno francés presentó el martes un proyecto de ley sobre energía y clima que pretende conseguirlo para 2050.



La publicación del informe de la CCC tendrá lugar poco después de una serie de espectaculares acciones de bloqueo durante 11 días consecutivos en Londres por parte del movimiento ecologista Extinction Rebellion (XR) , que aboga por la desobediencia civil no violenta contra la inacción climática.



La neutralidad de carbono es una de las exigencias de este grupo, que la reclama sin embargo para mucho antes: 2025.



Varios activistas de XR se reunieron el martes con el ministro británico de Medio Ambiente, Michael Gove.



“Esta reunión fue muy decepcionante (...) no aceptó ninguna de nuestras peticiones”, dijo uno de ellos, Felix Ottaway O'Mahony.



“Hasta que se satisfazcan nuestras exigencias, la rebelión debe continuar”, agregó.



Sin embargo, XR acogió con satisfacción el hecho de que Gove aceptase discutir con el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, sobre el principio de una asamblea de ciudadanos sobre el cambio climático, y reunirse de nuevo dentro de un mes con activistas del grupo.



La Cámara de los Comunes debatirá el miércoles una moción del Partido Laborista, principal fuerza de oposición, para que se declare un “estado de emergencia ecológica”, otra reivindicación de XR.

Escocia y Gales, dos de las cuatro naciones que constituyen Reino Unido, ya hicieron declaraciones en este sentido en los últimos días.