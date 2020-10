Influencer que negaba el covid-19 murió tras contraer la enfermedad

LEA TAMBIÉN

Dmitriy Stuzhuk, un influencer del mundo fitness, aseguraba que el virus SARS-CoV-2 no existía. En un viaje a Turquía el joven se contagió de covid-19 y falleció días después de batallar contra la enfermedad.

En principio, el influenciador ucraniano aseguraba que el virus, que ha generado una pandemia mundial, no existía, pero tiempo después rectificó la información que emitía en redes sociales.



En su cuenta de Instagram Dmitriy publicó: “Como todos saben por las historias, estoy enfermo de coronavirus. Hoy, después de regresar a casa, por primera vez hubo entusiasmo por al menos escribir algo. Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos: también pensé que no había COVID, y todo esto es relativo. Hasta que me enfermé”.



Después de un viaje a Turquía, el joven sintió malestar y decidió acudir a un médico y realizarse pruebas para detectar el covid-19 y el resultado fue positivo.



“Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago. Al día siguiente, empezó a aparecer tos, pero no había temperatura. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad, por lo que pensé que podrían ser consecuencias después de hacer deporte, cambiar el clima y la nutrición, y además dormir con el aire acondicionado encendido”, contó la figura de redes sociales.

Después fue hospitalizado y se quedó algunos días en el hospital, pero aseguró no sentirse muy cómodo porque no tenía papel en el baño, ni otras comodidades y decidió continuar con su aislamiento en casa.



“He decido que será más conveniente y cómodo para mí estar en cuidados remotos en casa, donde tengo todas las condiciones para un tratamiento normal. Al final, siempre puedo acudir a los servicios adecuados. Eso y en casa, como dicen, y las paredes sanan. Mi estado es estable”, escribió en su última publicación.



Después de regresar a su casa, su salud se deterioró. Empezó a tener problemas cardiovasculares, según explicó s exesposa a medios locales. Finalmente, después de luchar contra la enfermedad, el pasado viernes 16 de octubre del 2020 Dmitriy Stuzhuk falleció.