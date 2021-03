'Influencer' mexicana es acusada de pornografía infantil en un caso de violación grupal

Una 'influencer' mexicana fue acusada de pornografía infantil. La joven Yoseline Hoffman, conocida como 'YosStop', compartió y comentó en sus redes sociales el caso de una violación grupal ocurrida en el 2018.

En la vejación participaron menores de edad. La víctima fue una chica de 16 años llamada Ainara Suárez, quien luego de tres años denunció el hecho ante las autoridades de su país.



Según la denuncia de Suárez, ella habría acudido a una fiesta de jóvenes adinerados y cuatro de ellos la habrían violado con una botella de champán mientras la filmaban. El video fue difundido entre los conocidos de los agresores.



La chica era menor de edad; no supo qué hacer y decidió callar. Sin embargo, el video empezó a circular en redes sociales y llegó hasta manos de sus familiares.



Este 3 de marzo del 2021, luego de que se reavivará la polémica por el caso de violación grupal, Suárez decidió denunciar lo que le ocurrió y en su narración menciona que "habían hecho con mi cuerpo actos que yo no tenía la capacidad de consentir ni resistir por el estado de ebriedad en el que me encontraba".



La youtuber 'YosStop' está involucrada en el caso porque habló del tema en un video en el cual la rebajó. Dijo que se había dejado meter una botella en sus genitales a cambio de una cajetilla de cigarros, menciona el País de España.



En el 2018, cuando el video de la violación empezó a circular, la víctima recibió amenazas de muerte e insultos a través de Tik Tok y otras redes sociales. Esa evidencia se adjuntó a la denuncia que colocó esta semana.

'YosStop' entra en la denuncia por que la' influencer' dijo que tenía guardado el material en su teléfono celular. Uno de los abogados de la víctima menciona que "solo el hecho de almacenar o reproducir ese contenido ya es constitutivo de delito de pornografía infantil. Y ella misma muestra ante la cámara la pantalla de su teléfono con el video de la violación”, recoge la publicación de El País.



Además, el comentario del caso en un video 'YosStop' hizo que el contenido de la vejación en contra de Anaira Suárez llegará hasta páginas de contenido para adultos. Y eso provocó un nuevo impulso para que Suárez sea acosada por miles de desconocidos.

Ahora Hoffman está acusada de pornografía infantil y los cargos que enfrenta van desde siete a 14 años de prisión por ese delito en México.