Una 'influencer' se quedó calva en plena transmisión en vivo

A Loraine Blake le gusta experimentar con su cabello. Lo ha teñido de varios colores, se lo ha trenzado, se lo ha cortado y más. En su cuenta de Instagram compartía todas estas experiencias con sus seguidores, por lo que, cuando probó un producto para alisar su pelo no dudó en hacer una transmisión en vivo.

Lo que la joven de 18 años no sabía, era que el producto que había elegido para su tratamiento más reciente haría que pierda todo su cabello. Su video se volvió viral.



En declaraciones al portal BuzzFeed, Blake aseguró que siempre que hace algo nuevo con su cabello lo transmite en vivo en Instagram, pero a pocos segundos de que se inició la transmisión, las imágenes muestran a la joven entrar en un estado de shock cuando, tras pasarse un peine por la cabeza, este sale con grandes pedazos de su cabello.



La joven dijo a BuzzFeed que siguió cepillándose el cabello porque estaba en shock y fue así como poco a poco se quedó calva en plena transmisión, Los comentarios del 'live' dejan ver a sus seguidores reaccionando por lo que sucedía ante sus ojos "Por Dios", "No", "Para", le dicen. Luego sale corriendo y en el fondo se le escucha decir "se me está cayendo el pelo, por Dios".



El video, difundido por la joven posteriormente en una publicación en su cuenta de Instagram suma más de 794 500 reproducciones.

Pero el clip no se viralizó inmediatamente. Fue una amiga de Blake que estaba viendo el en vivo la que grabó lo que sucedió y lo compartió en su cuenta de Twitter. El video ha sido visto por casi seis millones de personas hasta este 6 de julio.

Lmfaoooooo so my friend was bleaching her hair on live and this happened pic.twitter.com/Rc79tEfeOT — ADRIANA ✰✰✰✰✰ (@ajrosesolis) June 27, 2019

La joven contó a BuzzFeed que estaba tan impresionada por lo sucedido que no pudo reaccionar. "Me sentí tan insegura" y añadió que corrió hacia donde se encontraba su madre y lloró. Fue su progenitora quien finalmente la ayudó a rasurarse el resto de la cabeza.



Ahora la joven asegura que ama su nuevo 'look' y sus publicaciones en su cuenta de Instagram así lo demuestran. No solo ella disfruta de su nueva imagen, sus seguidores la han llenado de comentarios positivos.