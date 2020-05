Un 20% de los infectados por coronavirus no tiene síntomas, según un estudio hecho en Alemania

LEA TAMBIÉN

Una de cada cinco personas infectadas por el nuevo coronavirus no presenta síntomas, revela este lunes 4 de mayo de 2020 un estudio llevado a cabo en uno de los principales focos de la pandemia en Alemania.

Un equipo de investigadores de la universidad de Bonn llevó a cabo un estudio sobre los enfermos registrados en Gangelt, una localidad de unos 11 000 habitantes situada en el distrito de Heinsberg, uno de los principales focos alemanes, tras la participación en un carnaval de una pareja contaminada.



El estudio, basado en entrevistas y análisis de 919 personas, procedentes de 405 hogares, permite determinar con precisión el índice de letalidad de la infección.



En Gangelt, cerca del 15% de la población resultó contaminada y el índice de fallecimientos entre estos enfermos fue del 0,37%.



“Si extrapolamos esta cifra a los cerca de 6 700 muertos asociados al covid-19 en Alemania, el número total de personas infectadas sería estimado en torno a 1,8 millones”, según el estudio, es decir una cifra “diez veces superior al número total de casos oficialmente señalados ” .



“En Gangelt, 22% de las personas infectadas no presentaban ningún síntoma” revela el estudio.



“El hecho de que aparentemente una infección de cada cinco se produce sin síntoma visible de enfermedad sugiere que las personas infectadas, que segregan el virus y pueden por tanto infectar a otras personas, no pueden ser identificadas de forma fiable sobre la base de síntomas reconocibles de la enfermedad” indica el profesor Martin Exner, coautor del estudio.



Este aspecto confirma, según él, la importancia de las normas generales de distancia social y de higiene.



“Cualquier persona supuestamente en buena salud con la que nos encontramos puede ser portadora del virus sin saberlo. Debemos ser conscientes de ello y actuar en consecuencia” aconseja el investigador, cuando Alemania ha iniciado un progresivo desconfinamiento.



La mayoría de las personas que resultaron contaminadas en Heinsberg presentaron síntomas, más que otros enfermos que no participaron en el carnaval.

El estudio afirma además que las infecciones en el seno de una misma familia son bastante reducidas y que, más generalmente, el índice de infección parece “muy similar entre los niños, los adultos y las personas mayores, y no depende aparentemente de la edad” ni del sexo.