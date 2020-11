La infección por el virus del covid-19 ofrece protección durante al menos seis meses

Un nuevo estudio de la Universidad de Oxford (Reino Unido) sugiere que es muy poco probable que las personas que han tenido covid-19 anteriormente vuelvan a contraer la enfermedad durante al menos seis meses después de su primera infección. A pesar de que se estima que 51 millones de personas están infectadas con el virus en todo el mundo, con altos niveles de transmisión en curso, los informes de pacientes que se vuelven a infectar después de haber tenido covid-19 son raros. Sin embargo, hasta ahora no ha habido ningún estudio a gran escala sobre cuánta protección contra la reinfección obtienen las personas después de covid-19.

Este estudio, que forma parte de un importante programa de pruebas de personal en curso apoyado por el NIHR Centro de Investigación Biomédica de Oxford y el Departamento de Salud Pública británico, abarcó un período de 30 semanas (de abril a noviembre de 2020) con 12 180 trabajadores de la salud empleados en los hospitales de la Universidad de Oxford.



A los trabajadores de la salud se les hicieron pruebas de anticuerpos contra el virus como una forma de detectar quiénes habían sido infectados anteriormente. El hospital hizo pruebas al personal regularmente para detectar covid-19, tanto cuando se enfermaban con los síntomas como parte de las pruebas regulares. Los investigadores luego siguieron si el personal que había sido infectado antes tenía el mismo número de nuevas infecciones de covid-19 que aquellos que no habían sido infectado antes tenía el mismo número de nuevas infecciones de covid-19 que aquellos que no habían sido infectados antes.



Durante el estudio, 89 de los 11 052 miembros del personal sin anticuerpos desarrollaron una nueva infección con síntomas. Ninguno de los 1 246 miembros del personal con anticuerpos desarrolló una infección sintomática.



El personal con anticuerpos también fue menos propenso a dar positivo en la prueba de covid-19 sin síntomas, 76 empleados sin anticuerpos dieron positivo en comparación con sólo tres con anticuerpos. Los tres sanitarios con anticuerpos que resultaron positivos para el virus estaban todos bien y no desarrollaron síntomas de covid-19 de nuevo.



"Este estudio en curso, en el que participa una gran cohorte de trabajadores de la salud, ha demostrado que estar infectado con covid-19 ofrece protección contra la reinfección a la mayoría de las personas durante al menos seis meses: no encontramos nuevas infecciones sintomáticas en ninguno de los participantes que dieron positivo en las pruebas de anticuerpos, mientras que 89 de los que dieron negativo sí contrajeron el virus.La infección por el virus del covid-19 ofrece protección durante al menos seis meses



Esta es una muy buena noticia, porque podemos estar seguros de que, al menos a corto plazo, la mayoría de las personas que contraen covid-19 no lo volverán a contraer", explica uno de los autores del artículo, el profesor David Eyre, del Departamento de Salud de la Población de la Universidad de Oxford.



