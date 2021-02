La infección de las encías es un factor de riesgo ante un contagio grave por covid-19, según estudio

Un estudio publicado por la revista Journal of Clinical Periodontology reveló que las encías infectadas e inflamadas podrían ser un factor de riesgo importante, si se sufre un contagio grave por coronavirus.

De acuerdo con información de El País de España, publicada este 3 de febrero del 2021, la investigación cruzó los datos de la salud bucal, en concreto del grado de periodontitis, con la evolución de pacientes con covid-19 graves (que murieron, necesitaron ingresar en una UCI o requirieron respiración asistida) en Qatar, entre febrero y julio de 2020.



El resultado, que recogió los datos de 568 personas, es que la letalidad entre quienes tenían una enfermedad en las encías avanzada es de 8,8 veces mayor a la del resto de la muestra; la de ingresar en una UCI, 3,5 veces más, y la de necesitar respiración asistida, 4,6.



El catedrático de Periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid y coautor del trabajo, Mariano Sanz, explicó al medio que la periodontitis es una inflamación de las encías debido a un proceso infeccioso que se va comiendo el hueso donde están anclados los dientes. La enfermedad está estratificada en cuatro niveles, y el empeoramiento afecta a los dos más graves: el tres y el cuatro.



Sanz señaló que los datos fueron tomados de Qatar porque es un país que tiene digitalizadas tanto la historia clínica como la dental, lo que no sucede en países como España, en los que la parte odontológica se atiende sobre todo en centros privados y no hay fácil acceso a esa información.



El experto además destacó que se han tomado todas las garantías para que no haya sesgos en la muestra, por ejemplo, por la edad o por la existencia de otras patologías que se sabe que agravan el pronóstico de covid-19, como la diabetes.



“Hemos medido la pérdida de hueso a partir de las radiografías de la historia. Por eso era importante que estuvieran digitalizadas. Cuando una persona ingresa con covid no es cuestión de estarle haciendo radiografías para otra cosa”, dijo a El País.



Según la información, en el trabajo no se ha investigado el porqué de la relación, pero de antemano se sabía que, por ejemplo, la periodontitis es un factor de riesgo para personas intubadas, dijo Sanz al medio.



En el artículo, el especialista mencionó que la relación se debe, aparentemente, a que la enfermedad de las encías “es una inflamación sistémica”, que cursa elevando los mismos indicadores moleculares que se han visto en la parte inflamatoria de la infección por covid-19, y “los efectos se suman”. Además, explicó, la mucosa bucal y la de la lengua tiene muchos receptores ECA-2, que son los que usa el coronavirus para entrar en las células de donde se puede dispersar al resto del cuerpo.



De su parte, Lior Shapira, presidente de la Federación Europea de Periodoncia, resaltó “la necesidad de extremar la higiene bucal”, aparte de las medidas de prevención para evitar un contagio de coronavirus como la distancia social y el uso de mascarillas.



En las personas con covid-19, agregó Shapira, esta medida es aún más importante ya que “los pacientes con periodontitis tienen mayor probabilidad de desarrollar una tormenta de citoquinas”, el proceso inflamatorio descontrolado que desencadena la infección.



Para el experto, los médicos deberían preguntar al paciente positivo si tiene algún problema de encías, como sangrado, o ellos mismos revisar la boca en busca de placas para que se tratado lo antes posible.



En Ecuador, el índice de asistencia al control odontológico disminuyó desde el inicio de la pandemia. Byron Acevedo, director de la Escuela de Odontología de la Universidad Internacional del Ecuador, dice que el índice de ausentismo en el país está sobre el 50%, con base en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).