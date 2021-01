Trump indulta a raperos Lil Wayne y Kodak Black; 'Tiger King' se queda fuera

Los raperos Lil Wayne y Kodak Black estuvieron entre los beneficiados de la ola de indultos de Donald Trump en su último día en el cargo el miércoles 20 de enero de 2021, muy en línea con un presidente que se hizo un nombre en los tabloides de Nueva York y en los 'reality shows'.

Si bien las más de 140 personas a las que se concedió el indulto incluyeron al ex asistente Steve Bannon y el principal recaudador de fondos del Partido Republicano Elliott Broidy, Trump también usó sus amplios poderes para liberar a personas con pocos vínculos aparentes con su administración.



El cinco veces ganador del Grammy Lil Wayne, cuyo nombre legal es Dwayne Carter Jr., pareció apoyar a Trump en la campaña previa a la reelección, al decir que respaldaba el programa de reforma de la justicia penal y el plan económico del líder republicano para los afroamericanos.



Carter, cuyo sencillo de 2016 "No Problem" ganó el Grammy a la Mejor Interpretación de Rap, se declaró culpable el mes pasado de poseer ilegalmente una pistola cargada y bañada en oro cuando su avión alquilado aterrizó en Miami en diciembre de 2019. Se enfrentaba a una sentencia de hasta 10 años en prisión.



Black, de 23 años, que nació como Bill Kahan Kapri, está en una prisión federal por hacer una declaración falsa para comprar un arma de fuego, y lanzó el álbum "Bill Israel" desde la cárcel.



Se declaró culpable en agosto de 2019 y tres meses después fue sentenciado a tres años y 10 meses de prisión. Buscaba una liberación compasiva y su conmutación fue apoyada por líderes religiosos, otros raperos y atletas.



A pesar de las especulaciones, la lista no incluyó al protagonista de la serie de Netflix 'Tiger King', Joe Exotic, quien cumple una condena de 22 años de prisión por conspirar para matar a una rival y crueldad animal.